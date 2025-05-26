НКЦПФР вирішила обмежити операції торговців з валютними ОВДП з 30 червня

Проведення депозитарними установами облікових операцій за договорами купівлі-продажу облігацій внутрішніх державних позик (ОВДП), номінованих в іноземній валюті, з 30 червня здійснюватиметься виключно за розпорядженням та/або повідомленням (інформацією), що подається Національним банком України.

Таку норму запроваджує Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку з 30 червня цього року. Відповідний проєкт рішення "Щодо особливостей вчинення та виконання правочинів щодо ОВДП, номінованих в іноземній валюті, під час дії воєнного стану" вона ухвалила 23 травня та опублікувала для прийому протягом 10 днів зауважень та пропозицій.

Крім того, цим рішенням встановлюється, що під час дії воєнного стану укладення правочинів щодо купівлі-продажу валютних ОВДП здійснюється виключно з дотриманням механізму розрахунків за принципом "поставка цінних паперів проти оплати" за участю особи, яка провадить клірингову діяльність центрального контрагента. Наразі це підконтрольний НБУ "Розрахунковий центр".

Окрім того, від дня набрання чинності цим рішенням буде заборонено вчинення та/або виконання інвестиційними фірмами правочинів щодо купівлі-продажу ОВДП, номінованих в іноземній валюті, без дотримання механізму розрахунків за принципом "поставка цінних паперів проти оплати".

"Інвестиційним фірмам за вчиненими та невиконаними правочинами щодо купівлі-продажу ОВДП, номінованих в іноземній валюті (у тому числі за договорами РЕПО), до проведення розрахунків за цими правочинами здійснити заходи щодо внесення змін до них з урахуванням вимог, передбачених підпунктами цього рішення", - йдеться в документі.

Як зазначалося у оновленому за результатами сьомого перегляду Меморандумі з МВФ наприкінці березня цього року, для забезпечення дотримання поточних обмежень та обмеження непродуктивного відтоку капіталу НКЦПФР мала привести позабіржові операції з ОВДП в іноземній валюті у відповідність до тих, що застосовуються до банківських операцій, та забезпечити ретельний моніторинг операцій на рахунках у цінних паперах з метою запобігання відпливу капіталу.