Фінансові новини
- |
- 26.05.25
- |
- 13:40
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
НКЦПФР вирішила обмежити операції торговців з валютними ОВДП з 30 червня
11:51 26.05.2025 |
Проведення депозитарними установами облікових операцій за договорами купівлі-продажу облігацій внутрішніх державних позик (ОВДП), номінованих в іноземній валюті, з 30 червня здійснюватиметься виключно за розпорядженням та/або повідомленням (інформацією), що подається Національним банком України.
Таку норму запроваджує Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку з 30 червня цього року. Відповідний проєкт рішення "Щодо особливостей вчинення та виконання правочинів щодо ОВДП, номінованих в іноземній валюті, під час дії воєнного стану" вона ухвалила 23 травня та опублікувала для прийому протягом 10 днів зауважень та пропозицій.
Крім того, цим рішенням встановлюється, що під час дії воєнного стану укладення правочинів щодо купівлі-продажу валютних ОВДП здійснюється виключно з дотриманням механізму розрахунків за принципом "поставка цінних паперів проти оплати" за участю особи, яка провадить клірингову діяльність центрального контрагента. Наразі це підконтрольний НБУ "Розрахунковий центр".
Окрім того, від дня набрання чинності цим рішенням буде заборонено вчинення та/або виконання інвестиційними фірмами правочинів щодо купівлі-продажу ОВДП, номінованих в іноземній валюті, без дотримання механізму розрахунків за принципом "поставка цінних паперів проти оплати".
"Інвестиційним фірмам за вчиненими та невиконаними правочинами щодо купівлі-продажу ОВДП, номінованих в іноземній валюті (у тому числі за договорами РЕПО), до проведення розрахунків за цими правочинами здійснити заходи щодо внесення змін до них з урахуванням вимог, передбачених підпунктами цього рішення", - йдеться в документі.
Як зазначалося у оновленому за результатами сьомого перегляду Меморандумі з МВФ наприкінці березня цього року, для забезпечення дотримання поточних обмежень та обмеження непродуктивного відтоку капіталу НКЦПФР мала привести позабіржові операції з ОВДП в іноземній валюті у відповідність до тих, що застосовуються до банківських операцій, та забезпечити ретельний моніторинг операцій на рахунках у цінних паперах з метою запобігання відпливу капіталу.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|НКЦПФР вирішила обмежити операції торговців з валютними ОВДП з 30 червня
ТОП-НОВИНИ
|Fitch підтвердило рейтинг України «обмежений дефолт» та погіршило прогноз ВВП на 2025р до 2,5%
|Трамп назвав Путіна «абсолютно божевільним» і попередив про «падіння» Росії. Водночас критикує Зеленського
|Портнов перед вбивством був в Україні – УП
|Угода про надра: Україна і США офіційно запустили інвестфонд
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Меблі для фрілансерів: що потрібно для зручного домашнього офісу?
|З 14 по 22 травня в аукціонному домі Goldens відбудуться торги аукціону «Українське колекційне мистецтво»
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Залужний: Експорт зброї - джерело ресурсу для виживання та розвитку України
|Міністри фінансів G7 засудили війну РФ в Україні: комюніке
|Рада ЄC наступного тижня проведе слухання щодо позбавлення Угорщини права голосу
|Залужний про кордони 1991 року: чудес не буде, ворог має ресурси для війни
|«План Б» для вступу України в ЄС. Як Брюссель готується допомагати Києву попри вето Угорщини
|Раді пропонують дозволити нардепам обіймати посади членів Кабміну
|Єврокомісія ухвалила перехідні заходи на заміну "торговельному безвізу" з Україною з 6 червня
Бізнес
|Xiaomi представила мобільний чип Xring O1 і планує конкурувати на цьому ринку з Apple та Qualcomm
|Signal блокуватиме функцію Recall у Windows 11
|BYD розробляє нові PHEV із запасом ходу 200 км і швидкою зарядкою
|BYD вперше обігнав Tesla за кількістю проданих електромобілів у Європі
|Google впоралась із генерацією написів у новій моделі Imagen 4
|Український броньовик «Варта 2» пройшов випробування та готовий до серійного виробництва
|Telegram отримав перший прибуток у розмірі $540 млн та готується до випуску облігацій