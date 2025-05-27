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Уряд Швеції повідомив деталі нового пакету оборонної допомоги для України
22:51 26.05.2025 |
Швеція анонсує новий пакет військової допомоги для України вартістю 4,8 мільярда шведських крон (близько 443 мільйонів євро) - про це 26 травня повідомила пресслужба Міністерства оборони країни.
За повідомленням, 22 травня уряд країни доручив армії надати економічні внески багатостороннім фондам та ініціативам, спрямованим на зміцнення обороноздатності України. Загальна сума пожертв становить приблизно 4,8 мільярда шведських крон.
Ці виплати входять до 19-го пакету підтримки, який Риксдаг ухвалив 29 квітня.
«Ці виплати зроблять збройні сили та оборонну промисловість України сильнішими в їхньому захисті від Росії», - йдеться в коментарі міністра оборони Пола Йонсона.
Міноборони уточнює, що кошти підуть кільком коаліціям у рамках Контактної групи з питань оборони України, серед них:
* з питань розмінування: на закупівлі обладнання для розмінування, в тому числі мінних датчиків, транспорту та засобів індивідуального захисту
* з безпілотників - на фінансування закупівлі різних типів безпілотних літальних апаратів
* з можливостей на морі - на навчання особового складу Військово-морських сил України
* з питань ІТ - на закупівлю обладнання для створення української системи ситуаційної обізнаності DELTA
Поміж іншого, уряд Швеції планує виділити 1 мільярд крон (близько 92 мільйонів євро) на данську модель закупівель матеріальних засобів та обладнання для України в української оборонної промисловості:
«Зміцнення оборонно-промислової бази України та безпека поставок є життєво важливою частиною довгострокового нарощування обороноздатності України».
Частина коштів також піде на ініціативи Чехії й Естонії із закупівель боєприпасів.
Наприкінці березня уряд Швеції повідомив, що виділить Україні 16 мільярдів крон (1,6 мільярда доларів) у вигляді нової військової допомоги - це найбільший пакет такої допомоги від початку російського вторгнення у 2022 році.
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