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Рекордное снижение учетной ставки НБУ и новый транш МВФ. Как повлияют на курс и экономику
08:16 12.06.2020 |
Низкая учетная ставка будет давить на курс, а население притормозит с размещением депозитов.
Эта неделя так и пестрила позитивными новостями для Украины. Инфляция за год - всего 1,7%, МВФ одобрил новый кредит на $5 млрд, из них $2,1 млрд уже поступили на счета украинского правительства, ЕС прислал €500 млн, и, в конце концов, НБУ установил самую низкую учетную ставку в истории Украины - 6%.
Так или иначе, все эти нюансы отразятся на финансовой системе, курсе, доходности бумаг, депозитах и кредитах.
Есть ли позитив для национальной валюты
Непосредственного влияния транша от МВФ на обменный курс не стоит ожидать, говорят банкиры. Даже когда Минфин решит конвертировать часть привлеченной валюты в гривну для осуществления бюджетных расходов, это будет сделано вне рынка.
Хотя предполагается, что транш МВФ поступит в госбюджет, вполне возможно, что эту валюту Минфин не будет конвертировать, а оставит для предстоящих погашений по госдолгу. В июне-июле расходы на погашение и обслуживание валютного госдолга составят $3,3 млрд. В этом случае прямой эффект на курс будет отсутствовать.
В свою очередь, достижение договоренностей с МВФ пока никак не стимулирует нерезидентов, и их портфель ОВГЗ продолжает постепенно сокращаться.
"С начала июня портфель сократился на 3 млрд грн - до 101,9 млрд грн (99,4 млрд - гривневые ОВГЗ), а всего, начиная с начала марта, портфель нерезидентов сократился на 26 млрд. Если нерезиденты под воздействием хороших новостей начнут заводить на рынок валюту, это сразу же отразится на курсе в ревальвационную сторону", - отметил начальник отдела по работе с инвесторами Банка Кредит Днепр Андрей Приходько.
Вместе с этим, косвенное влияние тяжело переоценить, говорят банкиры.
"Объем золотовалютных резервов приблизился к $29 млрд, Украина фактически рефинансировала выплаты по внешним долгам до конца 2020 года. Это добавляет участникам рынка уверенности в завтрашнем дне, существенно ослабляя потенциал волатильности обменного курса в обозримой перспективе", - отметила исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) Елена Коробкова.
Низкая учетная ставка будет давить на гривну
Есть и негативные для курса сигналы, уверены эксперты. На рынке появится дополнительная гривневая ликвидность, которая будет направлена, в том числе, на покупку валюты.
С другой стороны, нерезиденты, иностранные инвесторы, которые покупали ОВГЗ сейчас, при таких низких ставках и учитывая общие риски, не будут заинтересованы в инвестировании в Украину, покупая наши ОВГЗ.
"Ждать притока иностранного капитала по такой ставке не стоит. Более того, будет сохраняться отток, что и приведет к давлению на курс. Каждое погашение либо выплата купонов будет приводить к очередной порции оттока капитала, продаже гривны, покупке доллара, чтобы вывести капитал иностранными инвесторами", - подметил руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.
Депозиты подешевеют
Снижение учетной ставки до 6% - это мощный сигнал рынку о готовности Нацбанка смягчать монетарную политику намного сильнее, чем анонсировалось ранее.
Моментальным эффектом будет дальнейшее снижение депозитных ставок в банковской системе.
Если НБУ будет активно выдавать кредиты рефинансирования украинским банкам по ставке рефинансирования в 6%, конечно, банки будут более мотивированы пользоваться инструментами НБУ и будут снижать ставки по депозитам.
Однако банки все равно не смогут отказаться от депозитов, так как кредитование НБУ требует внесения залогов.
"Ставки по депозитам будут определяться также и динамикой спроса и предложения. И тут очень важно, как поведут себя госбанки - основные маркетмейкеры", - заметил нам Андрей Приходько.
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