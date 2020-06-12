Рекордное снижение учетной ставки НБУ и новый транш МВФ. Как повлияют на курс и экономику

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Рекордное снижение учетной ставки НБУ и новый транш МВФ. Как повлияют на курс и экономику

08:16 12.06.2020 |

Финансы

 Денис Вергун / UBR.ua

Низкая учетная ставка будет давить на курс, а население притормозит с размещением депозитов.

Эта неделя так и пестрила позитивными новостями для Украины. Инфляция за год - всего 1,7%, МВФ одобрил новый кредит на $5 млрд, из них $2,1 млрд уже поступили на счета украинского правительства, ЕС прислал €500 млн, и, в конце концов, НБУ установил самую низкую учетную ставку в истории Украины - 6%.

Так или иначе, все эти нюансы отразятся на финансовой системе, курсе, доходности бумаг, депозитах и кредитах.

Есть ли позитив для национальной валюты

Непосредственного влияния транша от МВФ на обменный курс не стоит ожидать, говорят банкиры. Даже когда Минфин решит конвертировать часть привлеченной валюты в гривну для осуществления бюджетных расходов, это будет сделано вне рынка.

Хотя предполагается, что транш МВФ поступит в госбюджет, вполне возможно, что эту валюту Минфин не будет конвертировать, а оставит для предстоящих погашений по госдолгу. В июне-июле расходы на погашение и обслуживание валютного госдолга составят $3,3 млрд. В этом случае прямой эффект на курс будет отсутствовать.

В свою очередь, достижение договоренностей с МВФ пока никак не стимулирует нерезидентов, и их портфель ОВГЗ продолжает постепенно сокращаться.

"С начала июня портфель сократился на 3 млрд грн - до 101,9 млрд грн (99,4 млрд - гривневые ОВГЗ), а всего, начиная с начала марта, портфель нерезидентов сократился на 26 млрд. Если нерезиденты под воздействием хороших новостей начнут заводить на рынок валюту, это сразу же отразится на курсе в ревальвационную сторону", - отметил начальник отдела по работе с инвесторами Банка Кредит Днепр Андрей Приходько.

Вместе с этим, косвенное влияние тяжело переоценить, говорят банкиры.

"Объем золотовалютных резервов приблизился к $29 млрд, Украина фактически рефинансировала выплаты по внешним долгам до конца 2020 года. Это добавляет участникам рынка уверенности в завтрашнем дне, существенно ослабляя потенциал волатильности обменного курса в обозримой перспективе", - отметила исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) Елена Коробкова.

Низкая учетная ставка будет давить на гривну

Есть и негативные для курса сигналы, уверены эксперты. На рынке появится дополнительная гривневая ликвидность, которая будет направлена, в том числе, на покупку валюты.

С другой стороны, нерезиденты, иностранные инвесторы, которые покупали ОВГЗ сейчас, при таких низких ставках и учитывая общие риски, не будут заинтересованы в инвестировании в Украину, покупая наши ОВГЗ.

"Ждать притока иностранного капитала по такой ставке не стоит. Более того, будет сохраняться отток, что и приведет к давлению на курс. Каждое погашение либо выплата купонов будет приводить к очередной порции оттока капитала, продаже гривны, покупке доллара, чтобы вывести капитал иностранными инвесторами", - подметил руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Депозиты подешевеют

Снижение учетной ставки до 6% - это мощный сигнал рынку о готовности Нацбанка смягчать монетарную политику намного сильнее, чем анонсировалось ранее.

Моментальным эффектом будет дальнейшее снижение депозитных ставок в банковской системе.

Если НБУ будет активно выдавать кредиты рефинансирования украинским банкам по ставке рефинансирования в 6%, конечно, банки будут более мотивированы пользоваться инструментами НБУ и будут снижать ставки по депозитам.

Однако банки все равно не смогут отказаться от депозитов, так как кредитование НБУ требует внесения залогов.

"Ставки по депозитам будут определяться также и динамикой спроса и предложения. И тут очень важно, как поведут себя госбанки - основные маркетмейкеры", - заметил нам Андрей Приходько.
 

ПО РУБРИКАМ

10:01 В КС поступило представление о конституционности закона о банках, необходимого для сотрудничества с МВФ

08:16 Рекордное снижение учетной ставки НБУ и новый транш МВФ. Как повлияют на курс и экономику

07:42 Падение фондовых индексов США на закрытии биржи 11 июня было 5,3-6,9%

11.06 В Украине 11 июля произошло серьезное оживление на межбанковских торгах

11.06 НБУ проверит качество активов банков после преодоления кризиса – меморандум МВФ

11.06 Украина до июля утвердит планы сокращения госбанками NPL и подготовит до октября Ощадбанк к вхождению ЕБРР - меморандум МВФ

11.06 Украина воздержится от введения новых валютных ограничений в период действия программы с МВФ

11.06 Украина в меморандуме МВФ декларирует поддержку автономности НБУ и политики инфляционного таргетирования

11.06 Пользователь Ethereum заплатил рекордные $2,6 млн за отправку $134

11.06 Депозитные ставки для физлиц 11.06.20

11.06 Открытый интерес по биткоин-опционам превысил $1,5 млрд

11.06 Goldman Sachs заработала более $1 млрд на падающем рынке

11.06 НБУ понизил учетную ставку с 8% до 6%

11.06 Иена дорожает к доллару 11 июня на отказе инвесторов от риска

11.06 Средняя цена автогаза на АЗС 11 июня близится к 11 грн/л

• дальше…

10:01 В КС поступило представление о конституционности закона о банках, необходимого для сотрудничества с МВФ

09:46 Медведчук задекларировал общий бизнес с Коломойским в энергетике, металлургии и медиа

09:35 Крупнейший мировой оператор приобрел украинский контейнерный терминал ТИС

08:25 Украина внедрит механизм определения конечных бенефициаров земельных участков – меморандум МВФ

11.06 Украина воздержится от введения новых валютных ограничений в период действия программы с МВФ

11.06 Украина в меморандуме МВФ декларирует поддержку автономности НБУ и политики инфляционного таргетирования

11.06 Украина к концу августа-2020 намерена сделать рыночными тарифы на отопление - меморандум МВФ

11.06 Облгазы должны поделиться данными с выбранными потребителями поставщиками газа - меморандум МВФ

11.06 МВФ обнародовал меморандум с Украиной по программе stand by

11.06 Приватизацию топовых госпредприятий пока отложат - Шмыгаль

• дальше…

09:58 В Конгрессе США хотят признать Россию «спонсором терроризма». Насколько это реально?

07:58 Пхеньян испытывает «отчаяние» из-за состояния отношений с США

07:51 В Международном уголовном суде назвали санкции Трампа «беспрецедентными»

07:47 Комитет Сената одобрил оборонный бюджет США на 2021 год

11.06 Трамп разрешил ввести санкции против сотрудников Международного уголовного суда

11.06 Конгресс США выделил $250 млн на помощь Украине в сфере безопасности

11.06 Парламент Швейцарии разрешил «браки для всех»

11.06 Еврокомиссия выдвинула условия, при которых откроет границу для украинцев

11.06 ЕС с 1 июля начнет открывать границы для иностранцев

11.06 Рост рынков не пугает председателя ФРС США Пауэлла

11.06 Новая промышленная революция: Британия отказывается от угля

11.06 Страны ЕС, которые не входят в еврозону, не готовы к введению единой валюты - отчет

11.06 Республиканцы предлагают Конгрессу США ввести «самые жесткие в истории» санкции в отношении России

11.06 Глобальный индекс: Россия - в десятке наименее миролюбивых стран

11.06 Американские власти готовы выделить $25 млрд на развитие производства полупроводников в США

• дальше…

11.06 Еврокомиссия выдвинула условия, при которых откроет границу для украинцев

11.06 За три года безвиза украинцы совершили 49 млн поездок в ЕС

11.06 Застройщики обещают застроить левый берег столицы концептуально новым жильем

10.06 Как карантин повлиял на финансовое благополучие украинцев – инфографика

10.06 Серые кардиналы киевской политики : Как Комарницкий подвинул Столара

10.06 В Украине начинается реализация проекта FAO по противодействию усыханию лесов

09.06 Минздрав ослабил требования к работе рынков

04.06 «Стена» на российско-украинской границе построена на 40% – пограничники

04.06 Системных нарушителей ПДД в Украине хотят лишать водительских прав

03.06 Шмыгаль назвал дату возобновления внутреннего авиасообщения и полноценной работы ресторанов

03.06 В Киеве с 1 июля электронный билет станет единственным способом оплаты проезда

03.06 В мае средняя цена квартир на вторичном рынке недвижимости Киева отмечена на уровне 1402 долл. США/кв. м

03.06 Средние цены на квартиры в новостройках Киева, в мае 2020 года составили 28414 грн/кв.м

01.06 Городская электричка в Киеве заработает позже: не успели отремонтировать

01.06 Минюст планирует расширить проект государственно-частного партнерства, привлекая к нему еще и закрытые тюрьмы

• дальше…

10:01 В КС поступило представление о конституционности закона о банках, необходимого для сотрудничества с МВФ

09:46 Медведчук задекларировал общий бизнес с Коломойским в энергетике, металлургии и медиа

09:15 Проект «соросята» закрывается: Почему ушел Вакарчук и какая знаменитость придет на его место

08:20 Украина обязуется сохранить автономию САП и независимость НАБУ с предоставлением ему оборудования для «прослушки» – меморандум с МВФ

11.06 Отчитываемся об успехах предшественников: Чего добилось за 100 дней правительство Шмыгаля

11.06 Конкуренты боевиков: Почему Грызлов объявил о срыве Минских договоренностей Украиной

11.06 Ничтожное дело: Как Венедиктова и ГБР делают Порошенко приговором Зеленскому

11.06 Вакарчук заявил, что слагает депутатские полномочия

11.06 У команды Зеленского на переговорах в Минске иллюзий нет - Волкер

11.06 Прокуратура не будет оспаривать закрытие дел против бывших глав НАПК и Госаудитслужбы

10.06 Медведчук стал совладельцем телеканала «1+1» Коломойского

10.06 Децентрализация по-будапештски: Зачем Киеву «венгерский» район в Закарпатье

10.06 ГБР против Порошенко. Сколько еще продлится платный цирк

10.06 Порошенко: Я готов был получить подозрение от генпрокурора, но она сбежала

10.06 Закон о референдуме: Что готовит нам президент под видом народовластия

• дальше…

08:53 Sony представила новую PlayStation. Чего ждать от легендарной консоли?

08:05 Осторожно с установкой. Платёжный сервис Google Pay пока не работает на Android 11

11.06 КНР устанавливает жесткие критерии эффективности для производства солнечных модулей

11.06 TSMC ускоряет освоение 2-нм производства

11.06 Facebook прибегла к хакерству для помощи в поимке преступника

11.06 Американские власти готовы выделить $25 млрд на развитие производства полупроводников в США

10.06 Представлен электрический хэтчбек Fiat 500

10.06 Opel показал новый дизайн радиаторной решётки для будущих моделей

10.06 Выбран новый руководитель бренда Volkswagen

10.06 OnePlus и Oppo рекомендуют умерить ожидания по поводу подэкранных камер

10.06 Visionox представила первое в мире решение для создания смартфонов с подэкранными камерами

10.06 Уникальная функция Android 10 пришла на ПК. В Google Chrome заработали «Автоматические субтитры»

09.06 Samsung будет использовать в гибких смартфонах ультратонкое стекло Corning

09.06 Производители «умных» холодильников могут прекратить их поддержку всего через пару лет

09.06 Гигантские «ноздри» 4 серии не появятся на других BMW

• дальше…

24.04 Amazon использовала данные независимых продавцов для создания собственных бестселлеров

26.03 Рекламный рынок во время пандемии. Что происходит в украинской рекламе и чего ждать завтра

24.03 Как достучаться до тех, кто не любит Facebook

10.02 Специалисты прогнозируют рост рынка коммерческого PR в этом году на 5-12%

07.02 Лучшая автомобильная реклама Супербоула-2020

12.12 Крупнейшие финансисты мира назвали основателя Amazon Безоса бизнесменом десятилетия

26.11 Facebook будет платить пользователям за их данные

05.11 Четырехдневная рабочая неделя повысила производительность на 40% - Microsoft Japan

29.10 10 компаний Китая, вызывающих восхищение

23.10 Глава Nvidia — самый эффективный руководитель в мире

18.10 Грядёт революция в рекламе. Искусственный интеллект сможет дорисовывать рекламу в уже готовом видео

20.09 Где платят больше всего: топ-10 компаний мира

10.09 Основатель Alibaba Джек Ма уходит в отставку

22.08 Как стать геймером-миллионером и во что это обходится

26.06 Топ-10 причин изучать иностранные языки

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно