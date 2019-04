«Лоббист» комика: Кто такой Бернар-Анри Леви, который организовал встречу Зеленского с Макроном

Юрій Васильченко / Depo.ua

По данным СМИ, организовать визит Владимира Зеленского для встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном помогал философ Бернар-Анри Леви. Кто он такой, и какое оказывает влияние на французскую политику.

Леви на страницах The Wall Street Journal (The Comedian vs. the Hero of Ukraine) поделился впечатлениями от встречи с Зеленским. Философа интересовало видение кандидатом в президенты Украины нескольких важных вопросов. Как для украинцев, так и для европейцев. В частности, рассказал Леви, они разговаривали о позиции Зе относительно России. Вывод французского интеллектуала - "у парня нет взгляда; у него есть глаза, но нет взгляда". Зеленский рассказал, что сможет рассмешить даже Путина. "Пусть это будет натянутый смех, но все же. А молодые россияне, они хорошо меня знают и будут смеяться вместе со мной", - ответил кандидат. Этот ответ насторожил Леви. Так же как то, что украинцы, которые смотрят путинской угрозе непосредственно в глаза, при этом с легким сердцем доверяют высший пост в стране комику.

Во время разговора Леви напомнил собеседнику о французском комике Колюше, который баллотировался в президенты Франции в 1980 году, однако снялся с гонки. В то время ему, внесистемному критику власти, пророчили где-то 16% поддержки. В данном случае сделаем небольшую ремарку: Колюш погиб в дорожно-транспортном происшествии в июне 1986 года - его мотоцикл столкнулся с грузовым автомобилем. Поговаривали, что это могло быть как-то связано с его политической позицией, однако доказательств не нашли. Это к тому, что креатив в антирекламе Зеленского с фурой, очевидно, не от большого ума.

На выборах 1981 года, напомним, победил социалист Франсуа Миттеран. Он обошел действующего президента Валери Жискар д'Эстена. Миттеран был у власти два президентских срока. Завершая, так сказать, экскурс во французскую историю, вспомним еще один интересный момент, связанный с преемником Миттерана на посту главы государства Жаком Шираком. Когда он в 2002 году второй раз баллотировался в президенты, его главным конкурентом был Жан-Мари Ле Пен - лидер правого "Национального фронта". Его дочь, Марин Ле Пен, также выдвигалась в президенты Франции и проиграла именно Макрону. Так вот, на то время у Ширака был очень низкий рейтинг, его обвиняли в серьезных экономических провалах и коррупции. В первом туре голосования он не набрал и 20% голосов, однако все же прошел во второй тур, "отцепив" социалиста Лионеля Жоспена (тот проиграл Шираку 3 процента). После этого крайне непопулярный глава государства неожиданно получил поддержку от левых, которые бросили лозунг "за вора, но не за фашиста". В итоге Ширак получил 82% поддержки, Ле Пен - 17,8%. По мнению политологов, эта история стала хрестоматийной, когда речь идет о политической нации перед угрозой неопределенности (а в случае прихода к власти Ле Пен еще и позора) политическая нация выбирает то, что лучше для ее целостности.

Вернемся к характеристикам Зеленского, которые дал после общения с ним Бернар-Анри Леви. В разговоре он коснулся и темы еврейства кандидата в президенты Украины. Для французского интеллектуала эта тема важна, не только потому, что он сам - еврей. Леви объяснил: для него было важным понять, пошел ли на убыль антисемитизм в Украине после Революции Достоинства. Зеленский ясно ответил: "Тот факт, что я еврей, занимает 20-е место в длинном списке моих возможностей". Еще одна ремарка для понимания ситуации: в 1967 году, во время "Шестидневной войны" между Израилем и арабской коалицией (Египет, Сирия, Иордания, Ирак) 19-летний Леви, который вырос в ассимилированной семье, обратился к израильскому консульству, чтобы идти добровольцем защищать Израиль. Зеленскому, напомним, по данным Минобороны приходили четыре повестки...

В итоге Леви заметил, что его собеседник, возможно, не такой уж и популист, как он думал раньше, однако французский интеллектуал и дальше остался сторонником Петра Порошенко. "Человек, которого я привел в Елисейский дворец в марте 2014 года, когда он был в неопределенном состоянии, не сказала своего последнего слова. Для Украины и для Европы он должен победить", - резюмирует философ.

Итак, кто же он, Бернар-Анри Леви. В молодые годы придерживался левых политических взглядов, однако под влиянием книги Солженицына "Архипелаг ГУЛАГ" изменил свои взгляды и стал ярым критиком советской системы и других проявлений тоталитаризма, в основе которых лежало искаженное понимание марксизма и социальной справедливости. Занятия наукой он сочетает с журналистской деятельностью, в частности, был и военным журналистом. Сейчас, не занимая какой-либо государственной должности, Леви оказывает огромное влияние на французскую власть. В Украине философ бывал неоднократно, в частности, приезжал в Краматорск.

С самого начала Революции Достоинства он активно ее поддерживал, а его речь с трибуны Майдана "Мы все - украинцы" была опубликована в Le Monde. Со времени российской агрессии против нашей страны Леви занял резкую антироссийскую позицию, которую доносил и доносит со всех возможных площадок. Это один из влиятельных адвокатов Украины на мировой арене. В частности, когда в 2014 году Франция планировала поставить России "Мистрали", Леви призвал власти своей страны не становится пособниками терроризма. В конце концов, тот контракт сорвался, что стало серьезной пощечиной Путину.

О российской угрозе украинским выборам он заявил в сентябре прошлого года, когда принимал участие в форуме YES. "Мне страшно за Украину. Я боюсь, что в избирательный процесс могут вмешаться ваши ближайшие соседи и фальсифицировать результаты. Я переживаю, что дух Майдана, а это на самом деле величественный дух, может погаснуть и впоследствии исчезнуть. Я также боюсь, что украинцы выступят против нового пути Украины", - говорил тогда Леви. Он также отметил, что у украинцев президент, который хорошо выполняет свою работу. А в феврале этого года в интервью "Новому времени" предупредил: "Для Украины популизм - смертельная опасность... Популисты, на мой взгляд, являются серьезной опасностью для ЕС, но они гораздо опаснее для вас, украинцев, потому что победа популизма в вашем случае будет означать появление Путина на вашей кухне, Путина в вашем доме и повсюду в вашей стране".