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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Список неприкосновенных. Чем грозит Украине война Луценко с Йованович

15:39 21.03.2019 |

Политика

 Владислав ГИРМАН / Деловая столица

За 11 дней до президентских выборов в Украине, после введения Соединенными Штатами санкций в отношении России за агрессию в Керченском проливе и увеличения военной помощи в оборонном бюджете США в 2020 г. до $250 млн Киев решает выстрелить себе в ногу. Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что посол США Мари Йованович якобы во время первой встречи передала список лиц, которых ГПУ не должна привлекать к ответственности.

"К сожалению, во время первой встречи с послом США в Киеве (Йованович) дала мне список людей, которых мы не должны привлекать к ответственности. Мой ответ на это - это недопустимо. Никто в этой стране, ни наш президент, ни наш парламент, ни наш посол, не помешают мне расследовать, имеет ли место преступление", - заявил Луценко на прошлой неделе в интервью влиятельному американскому изданию The Hill, которое было показано в среду, 20 марта.

Имен глава ГПУ не назвал. Его спикер Лариса Сарган лишь уточнила в интервью "ВВС Украина", что в списке были фамилии некоторых депутатов. Каких? Перечень украинских политиков и чиновников, пользующихся поддержкой посольства США, ни для кого в Украине большого секрета не представляет.

Вдобавок генпрокурор пожаловался, что его ведомство не получило $4 млн технической помощи США, опять-таки намекнув на по меньшей мере некое противостояние с дипмиссией, точнее, даже непосредственно с главой этой дипмиссии, а также на непрозрачность действий посольства. Цитируем: "В то время (Йованович) считала, что наши собеседования с украинскими гражданами, украинскими государственными служащими, которые были частыми посетителями американского посольства, бросают тень на антикоррупционную политику".

"На самом деле, - говорит Луценко в интервью, - мы получили письмо от посла, что деньги, о которых мы говорим, были под полным контролем посольства США и что посольство США не требовало нашей правовой оценки этих фактов. Ситуация была довольно странной, так как средства, о которых мы говорим, были предназначены для Генеральной прокуратуры, и мы сказали [им], что мы никогда не видели их, и посольство США ответило, что проблемы нет".

Реакция США

Госдепартамент с ответом не мешкал. Внешнеполитическое ведомство назвало обвинения "откровенной фальсификацией". При этом представитель Госдепа подчеркнул, что с ГПУ сейчас не ведет никаких дел из-за отсутствия политической воли к проведению реальных реформ. Да, раньше "пытались поддержать фундаментальную реформу сектора правосудия, в том числе в ГПУ", но не сложилось. Поэтому, говорят в Госдепе, "мы взяли на себя ответственность перед американскими налогоплательщиками и перенаправили помощь на более продуктивные проекты".

Аналогичное заявление опубликовало и посольство США, подчеркнувшее, что Луценко пытается нанести ущерб репутации Йованович и такого рода обвинения в адрес представителей Штатов "являются проявлением коррупции". В то же время заверили, что "такие атаки углубляют нашу решимость помочь Украине в достижении победы в борьбе с коррупцией". То есть это только первый бой, сражение лишь начинается, значит, Луценко этого интервью так просто не забудут.

Зачем

Действительно, учитывая степень риска, зачем Луценко понадобился этот скандал? Ответ лежит на поверхности: конфликт вызрел уже давно, противостояние с Йованович началось не вчера и не месяц назад. Изначально было ясно, что она будет серьезным "противником", ввиду ее опытности как дипломата. Йованович успешно работала как при Джордже Буше-младшем (зампосла в Украине, посол в Кыргызстане), так и при Бараке Обаме (посол в Армении и с августа 2016 г. в Украине). "ДС", к слову, еще в 2016 г. прогнозировала, что ее главными задачами будут контроль процесса урегулирования ситуации в ОРДЛО (с назначением Курта Волкера, этим занялся он) и "стимулирование строительства функциональной политической системы и полноценной рыночной экономики" в Украине. "Иными словами, украинскому политбомонду стоит готовиться к принуждению к реформам", - говорилось в статье. Так оно и вышло, что вызвало рост недовольства в определенных кругах власти. Ведь посол США покровительствует тем же молодым евроинтеграторам, да еще и директора НАБУ Артема Сытника в обиду не дали. Следовательно, заявления о некоем списке и $4 млн, которые зажало посольство, - это попытка дискредитации нынешнего посла с целью добиться ее ухода на полгода раньше срока. Напомним, Мари Йованович в августе будет послом уже три года - минимальный срок пребывания во главе американской дипмиссии.

Но почему именно сейчас - перед выборами, когда на карту столь многое поставлено? Во-первых, заметим, что, по словам источников "ДС", генпрокурор сыграл в эту игру самостоятельно. И это проблема, поскольку означает, что для Луценко не создан коридор, в пределах которого он может действовать на свое усмотрение. Отсутствие четких рамок, за которые нельзя выходить, свидетельствует о том, что по аналогии с администрацией Дональда Трампа и его подходу к подбору кадров имеет место, возможно персонализированный и частичный, приоритет лояльности перед профессионализмом и всеобъемлющими, долгосрочными анализом и планированием. Как результат, появляются такие личные "инициативы", сулящие серьезные проблемы. Причем появляются, еще раз подчеркнем, очень и очень не вовремя.

Допустим, что Луценко планировал дискредитацию Йованович уже после выборов, но еще более обнажившее конфликт между правоохранительными органами расследование хищений в украинской оборонке, в частности, так называемый Бигусгейт, вынудило ускориться. Или же это на самом деле своеобразная геополитическая рефлексия. Появилась возможность - вот и сказал.

Кстати, о возможности. В Украине, заметим, для не слишком углубляющегося в американскую политику читателя только в последние пару лет The Hill становится таким же узнаваемым не как The Washington Post или The New York Times, но как, к примеру, NBC News или Politico. The Hill, как отмечает само издание, является ведущим политическим сайтом США, который Белый дом и большинство конгрессменов читают активнее любого другого такого же ресурса. То есть месседж Луценко адресуется в большей степени американской аудитории. И потому любопытно, как, собственно, появилось данное интервью, кто на кого вышел: The Hill на Луценко или наоборот. Либо же были посредники? Например, республиканцы предложили The Hill взять интервью у Луценко, а генпрокурору позвонили и попросили об услуге такого рода. Заметим, что, наряду с заявлением Луценко и комментарием Госдепартамента, в материале издания явно неспроста упоминается экс-член Палаты представителей, республиканец из Техаса Пит Сешнс. А именно то, что в прошлом году он писал письмо в Госдеп, в котором выразил обеспокоенность Йованович. По словам Сешнса, у него есть доказательства того, что Йованович с презрением относится к администрации Трампа.

Еще один момент. Это может быть просто совпадением, но в день публикации интервью Луценко в Киев прибыли шесть законодателей из Сената и Палаты представителей. Что характерно: все они республиканцы (причем половина из Айдахо), являющиеся членами или входящие в руководство влиятельных комитетов. Возглавляет делегацию сенатор, глава комитета по банковским вопросам, член бюджетного комитета Майк Крейпо. Остальные законодатели представляют следующие комитеты обеих палат Конгресса: по энергетике и природным ресурсам, по иностранным делам, по окружающей среде и общественным работам; по ассигнованиям (влиятельный комитет, принимает решение по расходам, в том числе и на помощь Украине); банковский, бюджетный, юридический; малого бизнеса и предпринимательства; по вооруженным силам; по сельскому хозяйству, продовольствию и лесному хозяйству; по торговле, науке и транспорту.

Прибыли республиканцы официально для обсуждения сотрудничества, как видим по перечню комитетов, во многих сферах, а вместо этого узнают, что посол их страны, назначенный президентом-демократом, попала в скандал. Что несколько подкрепляет гипотезу - вторую причину для Луценко выступить с обвинениями в адрес Йованович: подыграть администрации Трампа, убедить президента США в своей дружбе, ведь вполне вероятно, что он станет следующим президентом.

Последствия

Проблема в том, что таким образом Украина повторяет ошибку 2016 г., когда Киев, в частности, активно сотрудничал с американским следствием по делу Пола Манафорта, поскольку ставку делали на Хиллари Клинтон. А она проиграла... Пришлось долго отмываться.

И снова на те же грабли, потому как тот же Луценко ведет тактическую, но не стратегическую игру. Да, сейчас Трамп - президент. Да, может сохранить кресло в 2020 г. Однако в 2024 г. в Овальном кабинете вполне может поселиться уже демократ, который будет помнить об этих резких разворотах Киева. В Штатах президенты меняются, но истеблишмент остается. И он видит, что сперва Киев кинул республиканцев, заглядывая в рот Клинтон, а затем и демократов, сменив сторону. Соответственно, подрывается доверие к себе со стороны и тех, и других. У обитателей Капитолия, которые вершат политику в США, нет уверенности, что их не кинут снова, когда изменится политическая конъюнктура.

Украина снова становится фактором внутренней политики США, и это очень плохо. В силу мстительности американского истеблишмента. Нам еще вылезет боком столь откровенное флюгерство. Хуже того, даже если Луценко говорит правду о списке неприкосновенности... К тому же есть признаки, по крайней мере намекающие на реальность если не некоего списка неприкосновенных, то озвучивания настоятельных просьб не трогать тех или иных лиц. Но данная тема слишком чувствительна, что видно по быстрой реакции Госдепартамента, посольства и по тому, как новость распространяется сторонниками Трампа. И такой ажиотаж - еще одно негативное последствие для Луценко и в итоге для Украины, потому как ничего никто доказать не может. По крайне мере сейчас. Да, генпрокурор заявляет о передаче списка, но не показывает его. Если он конфиденциальный, то зачем тогда говорить. Либо же, что тоже вероятно, его обнародование запланировано позднее, когда скандал достигнет пика. От чего, очевидно, еще больше вырастет цена, которую Украине придется заплатить в будущем - через год или четыре, не так уж важно.
 

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