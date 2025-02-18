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Стефанішина очікує, що Україна зрештою підпише угоду зі США про надра
13:17 18.02.2025 |
Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявила, що угода зі США щодо використання природних копалин досі обговорюється.
Про це вона сказала під час візиту до Варшави, її цитує The Guardian, повідомляє "Європейська правда".
За словами віцепрем'єрки, Україна "не відкинула" запропоновану США угоду щодо критично важливих корисних копалин.
"Ми очікуємо, що її буде підписано", - сказала вона.
За даними ЗМІ, адміністрація Дональда Трампа запропонувала Україні надати США 50% власності на рідкісноземельні корисні копалини країни, проте президент Володимир Зеленський відмовився підписувати документ. У Білому домі назвали це рішення "недалекоглядним".
14 лютого в Мюнхені американська сторона вимагала від України негайно погоджуватися на їхню версію угоди про "надра в обмін на допомогу" та пов'язала з цим можливість зустрічі з віцепрезидентом Джей Ді Венсом, але після відмови Києва тиск припинився і зустріч все одно відбулася.
Стаття на тему:
18.02.2025 «План Трампа» щодо партнерства з Україною. The Telegraph розкрило текст угоди від США
"Якщо цей проект ухвалять, вимоги Трампа будуть становити більшу частку українського ВВП, ніж репарації, накладені на Німеччину за Версальським договором, пізніше зменшені на Лондонській конференції у 1921 році та за планом Дауеса в 1924 році", - пише The Telegraph.
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