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Поки у нас задача одна: вистояти і зберегти нашу державу - Залужний у відповідь на запитання про вибори
12:13 19.02.2025 |
Посол України у Великій Британії, ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний не підтвердив, що планує брати участь у президентських виборах в Україні.
Під час дискусії на заході NV «Україна змінює світ. Діалоги про можливості» в режимі онлайн послу поставили запитання, чи піде він на вибори.
«Для того, щоб відповісти на це запитання, давайте спочатку здобудемо умови, при яких таке питання буде абсолютно доречним. Я вважаю так: прийдуть ці умови, тоді я як людина, яка знаходиться на державній службі і працює безпосередньо на державу, готовий буду відповідати на такі питання. Поки у нас задача одна: вистояти і зберегти нашу державу», - заявив Залужний.
Він додав: «А вже після цього будемо думати про інше».
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|Поки у нас задача одна: вистояти і зберегти нашу державу - Залужний у відповідь на запитання про вибори
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