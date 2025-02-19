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АНАЛІТИКА

Поки у нас задача одна: вистояти і зберегти нашу державу - Залужний у відповідь на запитання про вибори

12:13 19.02.2025 |

Політика

 

Посол України у Великій Британії, ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний не підтвердив, що планує брати участь у президентських виборах в Україні.

Під час дискусії на заході NV «Україна змінює світ. Діалоги про можливості» в режимі онлайн послу поставили запитання, чи піде він на вибори.

«Для того, щоб відповісти на це запитання, давайте спочатку здобудемо умови, при яких таке питання буде абсолютно доречним. Я вважаю так: прийдуть ці умови, тоді я як людина, яка знаходиться на державній службі і працює безпосередньо на державу, готовий буду відповідати на такі питання. Поки у нас задача одна: вистояти і зберегти нашу державу», - заявив Залужний.

Він додав: «А вже після цього будемо думати про інше».
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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