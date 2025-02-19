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«У них було 3 роки»: Трамп звинуватив Україну у її відсутності за столом переговорів
08:56 19.02.2025 |
Президент США Дональд Трамп прокоментував той факт, що України не було на переговорах між американською і російською делегаціями, які проходили у Саудівській Аравії.
Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав під час спілкування із журналістами у Мар-а-Лаго.
У Трампа спитали, що він думає про те, що Україна, яка воює проти Росії вже три роки, може почуватись зрадженою чи розчарованою через те, що не має місця на переговорах.
У відповідь він сказав: "Це я розчарований, що йде війна вже три роки. Цього б не сталося, якби я був президентом. Вони розчаровані, що не отримали місце за столом, але в них було три роки".
Трамп додав, що "це можна було вирішити дуже легко", і "навіть посередній переговірник міг це вирішити".
Він переконаний, що здатний "покласти край цій війні, і я думаю, що все йде дуже добре".
"Але сьогодні я почув, що "нас не запросили". Ну, у вас було три роки, ви мали б закінчити це за три роки, ви не повинні були починати її, ви могли б укласти угоду, я міг би укласти її", - сказав Трамп.
Як відомо, 18 лютого у Саудівській Аравії відбулася зустріч глави МЗС РФ Сергєя Лаврова і помічника правителя Росії Юрія Ушакова із делегацією США, яку представляли держсекретар Марко Рубіо, радник з нацбезпеки Майк Волц і спецпосланник з питань Близького Сходу Стів Віткофф.
Після перемовин РФ та США у Держдепі Сполучених Штатів повідомили, що делегації США та Росії домовилися "усунути подразники" двосторонніх відносин і продовжити роботу над підготовкою переговорів щодо війни РФ проти України.
Зокрема, вони домовилися призначити групи високого рівня для переговорів щодо України.
Ведуча та кореспондентка Fox News у Білому домі Джекі Гайнріх заявила, що США та Росія обговорюють триетапний мирний план щодо України, який включає припинення вогню, проведення виборів в Україні і зрештою підписання остаточної угоди.
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