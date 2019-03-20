Спрос на валюту 19 марта не увеличивался. Главная причина ее подорожания - это массовое сокращение валютных продаж

Елена Лысенко / UBR.ua

Подорожание доллара набирает обороты. По итогам торгов на межбанке, 19 марта его курс подскочили сразу на 21 копейку, и рынок закрылся в рамках 27,28-27,35 грн./$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

Спрос на валюту сегодня не увеличивался. Главная причина ее подорожания - это массовое сокращение валютных продаж. И агропроизводители, и металлурги в разы уменьшили выброс доллара на торги - с 70-80% выручки до обязательных 30%. Ждут подорожания доллара, чтобы побольше заработать.

«На рынок давили разновекторные задачи крупных игроков», - сказал директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Главными поставщиками валюты на межбанк финансисты назвали нерезидентов, которые конвертировали доллары, чтобы приобрести на сегодняшнем аукционе нашего Минфина новые выпуски гривневых гособлигаций.

Если бы не эти продажи, то безналичный доллар уже сегодня стоил бы 27,50 - об этом открыто говорили в банковских казначействах.

Что в этой ситуации выглядело совершенно дико - это реакция Нацбанка. Ее не было совсем. Регулятор не поддержал гривну своими интервенциями во время демарша экспортеров и не сделал никаких устных заявлений (чиновники любят называть это вербальными интервенциями). На минувшей неделе НБУ вывалил на эту поддержку из своих резервов целых $109,5 млн., а сегодня на пике роста курса доллара - ничего.

Единственное логичное объяснение происходящему лежит на поверхности. Власти обвалили гривну, чтобы иностранцы, скупающие сейчас гривневые ОВГЗ, могли повыгоднее завести свои капиталы в Украину и побольше одолжить денег нашему правительству. Они ему очень нужны, чтобы аккуратно платить по госдолгу и не допустить дефолта.

Наличный доллар в обменниках 19 марта подорожал еще на 10 копеек и вышел на 27,30-27,40 грн./$. Это средний курс продажи валюты людям в обменниках. Минимальный - 27,25 грн./$, максимальный - 27,50 грн./$.

Если наши экспортеры будут и дальше придерживать свои валютные продажи, то цена «американца» продолжит расти.

«Скорее всего, межбанк будет завтра открываться очень широко - в рамках 27,20-27,45 грн./$. А дальше все будут смотреться на объемы валютных продаж», - спрогнозировал Юрий Гриненко.