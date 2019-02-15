Сытник проигрывает «битву за «Роттердам+» – Кулик

Виталий Кулик - политолог, директор Центра исследований проблем гражданского общества

Битву за «Роттердам+» НАБУ проигрывает в чистую. Понимая, что доказательная база в деле отсутствует (суд вряд ли примет во внимание фейсбучные посты и видеоблоги антикоррупционеров-грантоедов), Артем Сытник предпринимает авантюрные действия, чтобы оправдать необходимость продолжать досудебное расследование. Вчера, к примеру, детективы НАБУ пришли с обыском в НКРЭКУ. Нацкомиссия якобы утаивает «отдельные документы», связанные с определением оптово-розничной цены на электроэнергию. Я не утверждаю, что у НКРЭКУ нет документов, которые могли бы заинтересовать следствие. Но ведь обыск с выемкой, документов, компьютерной техники происходил еще летом 2017 года?! А сама формула была принята в 2016 году! Так что же в Нацкомиссии за это время могло появиться нового? Какой смысл проводить обыск в одних и тех же кабинетах? Давайте говорить прямо: действия НАБУ больше напоминают панику и неадекватность, чем расследование криминального преступления.

Почему же НАБУ спустя полтора года решило прийти с повторным обыском?

1. В начале февраля этого года выходит серия интервью Назара Холодницкого. Глава САП заявляет о том, что хочет выслушать отчет НАБУ по расследованию дела «Роттердам+». Делу два года, над делом работают 50 детективов, но даже официальная судебно-экономическая экспертиза пока не назначена. Хотя в НАБУ говорят об этой экспертизе уже минимум год. То есть, Сытнику нечего предъявить Холодницкому. И руководитель САП, очевидно, будет настаивать, чтобы НАБУ либо закрывало дело, либо передавало его в суд.

2. В конце ноября прошлого года адвокат НКРЭКУ подала иск с требованием ограничить срок расследования дела «Роттердам+». В феврале 2019-го начинается рассмотрение иска по сути. Детективам НАБУ придется как-то аргументировать необходимость продолжения расследования. Как мы понимаем, аргументов у детективов нет. НАБУ не может пояснить, почему экспертиза не была назначена и когда это будет сделано. Суд, вероятно, станет на сторону НКРЭКУ: НАБУ дадут пару месяцев на завершение дела, что равнозначно его закрытию.

3. В прошлом году НАБУ тайно заказало Институту экономики и прогнозирования НАН Украины некое исследование, связанное с делом «Роттердам+». Именно после получения результатов этого исследования приободренный Сытник с таинственным видом заявил о «подтвержденных» 15 млрд грн убытков, якобы причиненные формулой. Но на этой неделе выходит интервью директора института академика Гейца, в котором он полностью опровергает заявления Сытника. Об этом я же писал.

Итого, к середине февраля по делу «Роттердам+» у Сытника провал по всем фронтам: его жмет Холодницкий, ему через суд могут ограничить срок расследования, его «слили» ключевые эксперты, на выводах которых он собирался строить легенду о «вредоносности» формулы.

После выхода интервью Гейца НАБУ бежит в суд, получает разрешение на обыск, изымает в Нацкомиссии новую порцию документов и техники. Сытнику не нужны документы. Все, что могли, детективы забрали еще летом 2017 года. Но с помощью обыска директор НАБУ, как ему кажется, решает две задачи: создает дружественным телеканалам картинку (НАБУ работает!) и одновременно находит причину продолжать расследование, которую можно предъявить как Холодницкому, так и в суде. Ведь детективам понадобиться время на изучение изъятого!

Но, в конечном счете, обыск обернулся фарсом. Поясняя причины «захода» в НКРЭКУ, пресс-служба НАБУ наговорила много весьма любопытного. По пунктам:

1. НАБУ призналось, что по заказу бюро Институт экономики и прогнозирования НАН провел исследование рынка угля в Украине и мире, проанализировал мировые практики его регулирования со стороны государства.

2. На основе исследования НАБУ смогло «оценить последствия введения формулы с точки зрения сопоставления интересов государства, генерирующих и угледобывающих компаний, а также потребителей электроэнергии».

3. Результаты исследования института Гейца - лишь основа для формирования предварительных выводов о размерах причиненного ущерба государству.

4. Размер убытков может установить только судебно-экономическая экспертиза.

Как по мне, это «чистосердечное признание». НАБУ подтвердило, что Институт экономики и прогнозирования НАН Украины оценки формулы «Роттердам+» действительно не проводил. Так называемый «ущерб» в 15 млрд грн - это «предварительные выводы», сделанные самим НАБУ, а отнюдь не экспертами!

Но самое важное - НАБУ решило, что оно само может выступать в роли «оценщика» баланса интересов между государством, бизнесом и потребителями. Это сенсация! Зачем нам в таком случае парламент, Кабмин, регулятор? Если НАБУ во главе с Сытником теперь единолично решает, какая модель энергорынка в большей мере соответствует интересам страны! Кто уполномочивал НАБУ этим заниматься? Это функция правоохранительного органа?

Это все равно, если бы ГПУ решала, каким должен быть рынок подсолнуха в стране или какие цены на свинину «справедливые», а какие нет.

Мы же прекрасно понимаем, что выбор модели работы рынка - это сугубо политический вопрос. Здесь не может быть единственно правильного решения. Кто-то больше поддерживает своего производителя, кто-то открывает свой рынок. Где-то либеральная модель, где-то больше социализма и ручного регулирования. Но уж точно нигде «оценщиком» не выступает полиция или другой правоохранительный орган. В Венесуэле, правда, были такие эксперименты. Но мы отлично знаем, чем они закончились.

Своими пояснениями по поводу причин обыска НАБУ серьезно себя подставило. И если в Украине на это могут не обратить внимания, то в Вашингтоне просто обязаны отметить неадекватность руководства бюро.

И еще. История с обысками НКРЭКУ ведь не единственное проявление злостного превышения своих служебных полномочий со стороны детективов НАБУ. Сытник, видимо, считает, что закон об его бюро имеет «рамочный характер», и все нормы УПК или процедуры уголовного производства - не для них. Отсюда волюнтаристские решения об необоснованных обысках, выемке документов, прослушке, подсовывание в постель агентов, провокации взятки и пр. НАБУ давно действует за рамками украинского законодательного поля. Теперь г-н Сытник решил сделать новый шаг: определять, «что такое хорошо» и «что такое плохо» на отдельных рынках. Так, может, нужно позволить НАБУ и цены на бензин устанавливать на АЗС страны? В ручном режиме, распоряжением директора НАБУ. Вполне по-мадуровски...

