В НАБУ объяснили, почему провели обыски в офисе НКРЭКУ

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг скрывает часть документов от Национального антикоррупционного бюро, которые касаются его расследования о введении формулы Роттердам+. Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

"Расследуя производство по факту возможного злоупотребления должностными лицами НКРЭКУ, детективы НАБУ сталкиваются с многочисленными препятствиями, в том числе и со стороны Нацкомиссии. Последняя скрывает часть документов, определяющих отдельные составляющие элементы прогнозируемого расчета оптовой рыночной цены на электроэнергию", - прокомментировали в НАБУ обыски в офисе регулятора.

В бюро также прокомментировали сообщения о "наличии выводов экспертов, которые не подтверждают факт нанесения ущерба интересам государства из-за действия формулы".

В НАБУ подчеркнули, что размер убытков определяется исключительно по результатам судебно-экономической экспертизы, которая может быть проведена только уполномоченными государственными экспертными учреждениями. Таким образом, НАБУ привлекло для экспертизы Институт экономики и прогнозирования НАН Украины.

"На основании научной работы, полученной от НАН, следствие смогло обеспечить полноту досудебного расследования и взвесить последствия введения в действие формулы Роттердам+ не только с позиции интереса отдельных игроков, а и с точки зрения сопоставления баланса интересов государства, генерирующих и угледобывающих компаний и потребителей электроэнергии", - заключили в бюро.

Напомним, в апреле 2017 года НАБУ сообщило, что начало досудебное расследование по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами НКРЭКУ из-за так называемой формулы Роттердам+.

3 октября руководитель НАБУ Артем Сытник заявил, что расследование дела о применении формулы Роттердам+ находится на финальной стадии. По его словам, согласно экономическому отчету, ущерб от ее применения составляет15 млрд грн.

Позже глава Специальной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкийзаявил, что у САП пока нет подозреваемых по делу о принятии формулы Роттердам+.