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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Маневры для Путина: Зачем бывшие «регионалы» затеяли раскол

15:26 12.11.2018 |

Политика

 Ігор Петренко / Depo.ua

В пятницу СМИ пестрели заголовками вроде "Рабинович и Бойко объединяются, скоро будет единый кандидат от Кремля". Впрочем, в политике, когда кто-то клянется в дружбе, это еще не значит, что так оно и будет.

9 ноября часть партии "Оппозиционный блок" осуществила попытку объединиться с партией "За життя". Сопредседатель "оппоблоковцев" Юрий Бойко и глава "За життя" Вадим Рабинович публично в кулуарах Верховной Рады подписали соглашение о создании "Оппозиционной платформы - За життя". Журналисты сразу окрестили политическое новообразование "За життя Бойко с Медведчуком и Рабиновичем".

Понятно, что этот проект создан под выборы 2019 года. Но на вопрос журналистов о едином кандидате в президенты Бойко отметил, что это еще решается - участники объединения обсуждают кандидатуры. И в этот же день состоялся политсовет "За життя", который рекомендовал выдвинуть именно Вадима Рабиновича единым кандидатом в президенты. Окончательное решение относительно кандидата от пророссийской оппозиции обещают принять на съезде "За життя". Не скрывает своих амбиций и Бойко, несмотря на явные имиджевые проколы в его малоактивной пока что кампании. Поэтому каждая часть объединения будет отстаивать своего кандидата. И для чего объединялись, стороннему наблюдателю пока непонятно.

Зато цели объединения понятны для кума Путина Виктора Медведчука, который только в июле этого года вошел в партию Рабиновича, а на прошлой неделе уже возглавил политсовет партии. "Создание "Оппозиционной платформы - За життя" имеет стратегический характер и направлено на объединение политических сил для защиты интересов жителей юго-востока и русскоязычного населения", - утверждает Медведчук в заявлении, распространенном его пресс-службой. Там же названы и основные темы избирательной кампании объединения: боевые действия (не война и не агрессия России, - ред.) на Донбассе, рост тарифов, коррупция, криминогенная ситуация в Украине, бедность и социальная несправедливость.

Что означает слово "стратегический" в данном контексте, понятно. На президентских выборах, очевидно, состоится обкатка новой политсилы и притирка ее лидеров, а если все пройдет так, как задумали кукловоды, то уже на выборах в Верховную Раду избирателям юго-востока предложат поддержать модифицированный вариант "Партии регионов". С одним "но": со значительно более выраженным уклоном в сторону Кремля, чем даже тот, которого придерживались "традиционные" регионалы, для которых интересы собственного кошелька все же доминировали над пророссийскими настроениями. И если получат достаточное количество голосов в новом парламенте и создадут блок с другими неравнодушными к позиции Кремля политсилами, то заставят считаться с собой следующего президента. Кто бы им не стал весной следующего года.

Но входит ли такой сценарий в планы другой части "Оппоблока" - той, которая ориентирована на Рината Ахметова и аффилированного с ним Вадима Новинского? Очевидно, нет. Об этом свидетельствуют слова видных представителей этого крыла партии. Так, Новинский, которого называют главным спонсором российского политического православия в Украине, заявил журналистам, что партия не уполномочивала Бойко подписывать что-либо с Рабиновичем. "В партии "Оппозиционный блок" ничего не произошло", - был он категоричен.

На самом деле, происходит. Раскол внутри "Оппоблока" по линии "ахметовские" - "газовики" (к последним относят и Бойко), о котором было известно давно, после событий пятницы грозит похоронить кажущееся единство бывших "регионалов".

Напомним, в сентябре на страстный призыв Рабиновича к коллегам по фракции "Оппоблока" "перевернуть страницу и начать переговоры о создании мощного консолидированного политического объединения" без паузы отозвался один из держателей акций ОБ Сергей Левочкин. Тогда источники Depo.ua предполагали, что к началу декабря "пятая колонна" намерена назвать имя своего кандидата в президенты. Определенный импульс этот процесс получил 9 ноября. Однако это еще не конец.

Ведь Рабинович и Бойко неизбежно встанут перед необходимостью вести диалог с конкурирующей группой в "Оппоблоке". А там, похоже, видят кандидатом в президенты сопредседателя фракции ОБ Александра Вилкула. За скобки этого уравнения вынесен Новинский с его "Партией мира", которая через многочисленные билборды повышает уровень своей узнаваемости у избирателей. Может случиться, что акционеры "Оппоблока", которые против объединения с Медведчуком, сделают ставку на "Партию мира" или иной проект. Вопрос лишь в правильной подаче этой новости избирателю.

В любом случае речь идет о раскрутке под парламентские выборы. По социологическим исследованиям, даже если кандидат от экс-"регионалов" выходит во второй тур, там он уступает любому из своих оппонентов. Поэтому, по большому счету, на президентскую кампанию-2019 экс-"регионалы" ставки не делают. Не исключено, что в конечном итоге баллотироваться и проиграть отправят политика, которого не жалко.

Впрочем, не исключено, что заявление об единении Рабиновича - Бойко может завершиться ничем, а мантры об общем кандидате - не более, чем технологический шаг, призванный удерживать внимание избирателя. В таком случае от "платформы" прозвучит месседж: договорились о формировании политсилы на парламентские выборы и взаимном ненападении на президентских выборах. Еще раз: их цель - осень 2019.

Возможно, тактика дальнейших действий обломков "Партии регионов" станет более понятной после запланированного заседания политсовета "Оппоблока". От него ожидают узаконивания раскола в этой политсиле на "газовиков", которые теперь дружат с Рабиновичем (читай - с Медведчуком), и тех, кто не присоединился. Но не каждая семейная ссора ведет к битью посуды и разводу. Тем более, когда речь идет о семье с огромным достатком, где лучше продолжать разговаривать друг с другом сквозь зубы, чем начинать большой передел имущества.

"Оппоблоковцам" невыгодно рассыпаться до президентских выборов: это грозит ударом по имиджу всех его частей. Избиратель не будет разбираться, кто там кому Рабинович. Не смогли - значит неудачники. Поэтому почти наверняка в нынешнем состоянии полураспада фракция "Оппозиционного блока" будет существовать до избрания главы государства.

Наконец, возможен еще один вариант. Если Кремль действительно заинтересован в едином кандидате от пророссийских сил, то ход Бойко-Левочкина можно рассматривать как демонстрацию Москве, что "газовики" готовы выдвигать кандидата, а Ахметов и Новинский - нет. В таком случае интересно будет следить за действиями Кремля. Ведь обнародованный список российских санкций может дополняться. И если в нем появятся предприятия Ахметова, то пазл сложится: Путин доволен "газовиками" и доступными ему методами стимулирует богатейшего украинца к слиянию с ними.

И хотя без мощного ресурса Ахметова любой кандидат от этого спектра будет производить впечатление зиц-председателя, "газовики" успели первыми начать процесс единения. Поэтому инициатива сейчас на их стороне, сторона же Ахметова вынуждена реагировать на созданные вызовы. Какой будет эта реакция, можно только догадываться. Впрочем, сейчас понятно, что Ринат Леонидович не против, чтобы все осталось так, как есть.
 

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