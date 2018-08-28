За год цена земли под застройку в пригороде Киева выросла на 15-20%

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости   RSS подписка

Топ-новости   RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Пресс-релизы

Новости компаний   RSS подписка

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанковском валютном рынке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанковского валютного рынка

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

За год цена земли под застройку в пригороде Киева выросла на 15-20%

 Мария Колыванова / Минфин

Столичный пригород трещит по швам. В последние годы там возводится так много жилья, что продать его становится все сложнее. Это уже сказалось на ценах и качестве пригородной недвижимости.

«Цены практически не растут, хотя за последний год заметно повысилась себестоимость строительства. Чтобы не уйти в минус, застройщики активно экономят на материалах, инфраструктуре, коммуникациях», - рассказал «Минфину» руководитель агентства «Евро Рейтинг» Григорий Перерва.

«Минфин» разбирался, какие сюрпризы ждут потенциальных покупателей квартир, что в итоге они получат за свои деньги и что будет с ценами на жилье в окрестностях Киева.

Некуда расти

Вплоть до недавнего времени киевский пригород застраивали очень активно. Объемы ввода в эксплуатацию нового жилья росли. Как свидетельствуют данные Госстата, если на начало января 2017 года продавались квартиры в 538 домах, то на аналогичную дату этого года - уже в 627. То есть за год появилось 89 новых объектов, а это почти на 17% больше, чем годом ранее. Лидируют по числу новостроек традиционно Киево-Святошинский район (198 объектов на начало 2018г), Ирпень (190 домов), и Бориспольский район (61 объект). За год там построили 64 новых дома. Из других направлений застройщики более -менее активно осваивают Броварской район (7 новых объектов за год), Бучу (5 домов) и Васильков (4 новостройки).

До конца 2018 года заявлены еще более амбициозные планы - планируется сдать 125 новых домов. Впрочем, эксперты сомневаются, что все объекты будут достроены. Наоборот, они прогнозируют замедление темпов строительства в пригороде. На начало года уже около 30 объектов были заморожены. «В первом полугодии 2018 года значительно уменьшилось количество введенных в эксплуатацию домов и практически не осталось объектов, которые были введены в эксплуатацию своевременно», - констатирует директор по продажам группы компаний Domira Development Валерий Прохно.

Эксперт рынка недвижимости Михаил Артюхов говорит, что продажи жилья намного отстают от темпов его строительства: две из трех сданных в эксплуатацию квартир продолжают ждать своих владельцев. Одна из причин - хаотичное развитие рынка. «Как правило, частный капитал самостоятельно осваивает земельные участки и проекты застроек в ожидании прибыли, которая превышает ставки по депозитам», - пояснил он.

«Ажиотаж по Киевской области постепенно снижается. Это связано с ценовой политикой: жилье в области практически равно себестоимости строительства», - отметил руководитель департамента стратегического консалтинга компании UTG Ростислав Симонов.

По данным Григория Перервы, средняя стоимость квадратного метра жилья в пригороде составляет порядка 22 тыс. грн. Это на 20-30% ниже, чем в столице. Но во многих случаях ценовой разрыв еще больше и может достигать 50-70%, - констатирует он. В некоторых жилищных комплексах квартиры продают по 11-13 тыс. грн./кв.м. Для сравнения: рассчитанная на этот год Минрегиостроем себестоимость возведения квадратного метра жилья в Киеве и области превышает 14 тыс. грн. Плюс - из-за скачка курса доллара начали дорожать стройматериалы, что еще больше увеличит себестоимость работ.

Проблема усугубляется наметившимся дефицитом свободных участков. В прошлые годы земля в пригороде была дешевой, и это позволяло застройщикам экономить на себестоимости квадратного метра и предлагать покупателям бросовые цены. Но теперь за нее приходится переплачивать. За год цены выросли примерно на 15-20%, при этом заметно уменьшился выбор участков, пригодных для жилищного строительства. Особенно такая тенденция характерна для населенных пунктов, которые в последние годы активно застраивались - те же Ирпень, Буча, Бровары и др.

Плюс наценка, минус скидка

Застройщики уже пробовали повысить цены. Как рассказал «Минфину» Валерий Прохно, в этом году средняя стоимость квадратного метра жилья в пригороде выросла на 3-8% в зависимости от направления. Итоговая цена зависит от инфраструктуры населенного пункта, плотности застройки и конкурентной среды. «Есть населенные пункты, например, п. Счастливое в Бориспольском районе, где стоимость квадратного метра лишь немного ниже близлежащего столичного «спальника», так как там удобное транспортное сообщение с Киевом, развитая инфраструктура и пр. Также значительно выросла стоимость квадратного метра в ранее недооцененном Ирпене», - рассказал эксперт. Но, как говорит Григорий Перерва, такое повышение цен находится на уровне «статистической погрешности» и не компенсирует увеличение расходов на строительство. Кроме того, формально переписав ценники, многие застройщики постоянно проводят акции и готовы предоставлять скидки потенциальным покупателям.

«Незначительный рост цен не компенсирует увеличение сметной стоимости, пришлось пойти на снижение маржи», - признает и Валерий Прохно. И добавляет: в пригороде строить далеко не так выгодно, как в столице.

По его словам, до конца этого года стоимость стройматериалов и строительно-монтажных работ еще больше вырастет: по самым оптимистическим прогнозам - на 10 до 12%. В первом полугодии 2018 г стоимость основных материалов повысилась на 3-12%. Григорий Перерва не исключает, что застройщики попытаются еще раз пересмотреть цены. Но удастся ли их повысить - большой вопрос. «Они смогут переписать ценники, только если синхронно подорожает и киевская недвижимость. Иначе - попросту потеряют покупателей. А в столице на продажу выставлено слишком много квартир что сдерживает застройщиков», - пояснил он. По прогнозам экспертов, если пригородная недвижимость и подорожает, то ненамного - на 1-3%.

Стоит отметить, что, как бы застройщики не сетовали на тяготы жизни, «жировая прослойка» у них еще есть. Хотя прибыльность пригородных новостроек и ниже, чем столичных.

«Например, средняя прибыльность проекта в центральной части Киева составляет не менее 30%, на окраине столицы - около 25%. А в пригороде застройщики зарабатывают не более 15-25%», - рассказал Валерий Прохно. Поэтому возможность сдерживать цены, по крайней мере, на уже сданные, но еще не распроданные объекты, у них есть.

Экономят на чем могут

Чтобы предложить покупателям хорошую цену, застройщики все активнее ищут способы сэкономить на новостройках. Способов несколько. К примеру, стали активно завышать класс объекта - продают «эконом» под видом «комфорт- класса», а «бизнес» как элитные апартаменты. По сути, это обман покупателя, так как в каждом классе используются определенные стройматериалы, есть требования к количеству квартир на площадке, парковочных мест, инфраструктуры и пр.", - рассказал Григорий Перерва.

Но подобные «эксперименты» с недвижимостью выглядят безобидной шалостью на фоне другого способа сэкономить. «Нередко строят без документов или с неполным их пакетом. Скажем, на земле сельхозназначения или на участке, предназначенном под частную малоэтажную застройку, а не под высотки. Рассчитывают оформить землю уже в процессе строительства, но это удается не всегда. В итоге новоселы не могут оформить право собственности», - отмечает эксперт. Причем, нередко потенциальные покупатели знают о том, что объект проблемный. Но верят застройщику, обещающему, что «все будет хорошо» на слово. Аргументом является и цена - проблемные дома в пригороде продаются на треть дешевле, чем соседние объекты с документами и на 50-70% - чем столичные новостройки.

Кстати, на нарушение этажности в пригороде вообще идет едва ли не каждый третий застройщик, - утверждают эксперты. Такие факты выявил и «Минфин» в рамках подготовки рейтинга застройщиков пригорода. Как оказалось, в ЖК «Дания» в новой строящейся секции, где заявлено 8 этажей, уже возвели 12 и плюс техэтаж.

Отдельная проблема - коммуникации. Так как к некоторым участкам инженерные сети не проложены, а тянуть их с нуля дорого, застройщики находят весьма оригинальные способы выйти из ситуации. Скажем, пускают воду из артезианской скважины. Но если в случае с малоэтажными домами это работает, то в высотках жители верхних этажей сидят без воды - насосы просто не справляются с нагрузкой. То же самое с канализацией - централизованный сток застройщики нередко заменяют выгребными ямами.

Такие нюансы для покупателей часто остаются за кадром. Тем более, если им предлагают бросовые цены и красивые пейзажи впридачу. Проблемы всплывают уже после новоселья. Ситуация усугубляется и слабым контролем со стороны проверяющих органов. Если в столице существует база незаконных и проблемных строек, то за городом получить достоверную информацию по объекту не так просто.
 

ПО РУБРИКАМ

09:49 НБУ купил на межбанке $10 млн 20-23 августа путем использования Matching

09:18 За год цена земли под застройку в пригороде Киева выросла на 15-20%

08:49 «Волк с Уолл-стрит» Джордан Белфорт: у розничных биткоин-инвесторов промыты мозги

08:35 Доллар дорожает к евро и иене 28 августа на фоне торгового соглашения США и Мексики

08:32 Биржи АТР в плюсе на новостях о новом торговом договоре между США и Мексикой

07:59 Биржи США закрылись 27 августа ростом на фоне торговых переговоров между США и Мексикой

27.08 Курс доллара на межбанке 27 августа подняли к психологической отметке

27.08 Ввод жилья в Украине в I полугодии сократился на 28% - Госстат

27.08 CFTC: число коротких позиций по биткоину достигло минимума

27.08 НБУ разрешил Коммерческому индустриальному банку выводить неплатежеспособные банки с рынка

27.08 Рынок акций Украины начал торговую неделю ростом

27.08 Что изменилось за время самого длинного «бычьего» рынка в истории?

27.08 Депозитные ставки для физлиц 27.08.18

27.08 Доллар снижается к европейским валютам и иене 27 августа, турецкая лира упала на 3%

27.08 Биржи АТР 27 августа закрылись ростом, отыгрывая пятничный позитив с Уолл-стрит

• дальше…

09:00 США отвергли притязания Ирана на контроль Ормузского пролива

08:25 Трамп объявил о «невероятной» торговой сделке с Мексикой. А что Канада?

27.08 В США успешно испытана ракета, способная запутать системы ПВО - Пентагон

27.08 МИД исключает денонсацию договора с Россией по Азовскому морю

27.08 Франция и Германия работают над финансовыми решениями для обхода санкций США

27.08 Китай ужесточает правила для фьючерсных фирм с иностранными инвестициями

27.08 Роботы-убийцы: скоро во всех армиях или под запретом ООН?

27.08 Абэ хочет остаться на посту премьера и изменить конституцию Японии

27.08 Антикоррупционный референдум в Колумбии провалился

27.08 В канун Дня независимости Молдавия запротестовала

27.08 Из Сочи без прикупа. Почему Лукашенко не добился взаимности от Путина

27.08 Болтон предупредил РФ о готовности США ударить по Сирии

27.08 Американские «санкции за Солсбери» против России вступили в силу

23.08 Британия выделит 3 млрд фунтов на случай возможного провала сделки по Brexit

23.08 Credit Suisse: Российские счета не заморожены, произошла реклассификация активов

• дальше…

09:18 За год цена земли под застройку в пригороде Киева выросла на 15-20%

27.08 Туристический поток в Киев увеличился на 25%

27.08 В Киеве за две недели работы системы велопроката Bike sharing украли 4 велосипеда из 100, один из них нашли - КГГА

23.08 Все мосты в Украине хотят оснастить датчиками контроля

23.08 Спортивный покер официально признан видом спорта в Украине

22.08 Украина получила полноправное членство в Метрической конвенции

22.08 Морская администрация начала работу

20.08 Индекс потребительских настроений украинцев в июле-2018 снизился после четырехмесячного роста

17.08 H&M планирует открыть второй магазин в Украине в октябре

16.08 Фонд гарантирования не смог продать землю на Оболони за 3,3 миллиарда

16.08 В Киеве продолжает дорожать жилье

15.08 Киев запустил проект по прокату велосипедов «Bike sharing»

15.08 Що входитиме у «бейбі-бокси» з 1 вересня?

14.08 Киев поднялся в рейтинге пригодных для проживания городов журнала The Economist со 131-й позиции до 118-й

13.08 Киевские жилые дома будут ремонтировать по новым правилам

• дальше…

27.08 С чего вдруг Медведчук представляет Путина маньяком-убийцей

27.08 МИД исключает денонсацию договора с Россией по Азовскому морю

27.08 Союз правых: смогут ли украинские националисты объединиться перед выборами

27.08 Бойня на Бахмутке. Зачем «гибриды» устроили бессмысленный штурм позиций ВСУ под Желобком

27.08 Болтон видит прогресс Украины в вопросе интеграции в НАТО

23.08 Троянский голубь мира. Зачем возвращается Медведчук

22.08 Автономия для Захарченко: Зачем Кравчук предлагает «крымский сценарий» для Донбасса

22.08 Кто толкает Тимошенко в объятия партнеров Новинского

22.08 Что за ракеты «Оскол», которые разработали и испытали в Украине

22.08 Управляемая шизофрения. Как «выборы» в ОРДЛО расщепили рассудок Суркова

21.08 НАБУ: Украинские коррупционеры «прячут» деньги в 23 странах мира

21.08 Советник Трампа по нацбезопасности Болтон посетит военный парад в Киеве и проведет встречи с властями 24 августа

21.08 Операция под Горловкой. Что дает ВСУ полный контроль над поселком Шумы

20.08 Очередной «холостой» залп Кремля по информпространству

20.08 Обстрелы и сборы резервистов. Зачем «гибридам» очередное обострение на Донбассе

• дальше…

09:18 За год цена земли под застройку в пригороде Киева выросла на 15-20%

08:16 Toyota и Uber будут сотрудничать в разработке беспилотных автомобилей

27.08 Браслет Nopixgo отпугивает комаров путем обмана

27.08 Предприниматель из Южной Кореи продал биткоины за нарисованные в фотошопе 2 млн евро

27.08 Как улучшить работу вашего мозга? Восемь простых советов

27.08 Все смартфоны серии Samsung Galaxy S10 получат экранный сканер отпечатков пальцев

27.08 Bugatti представил «экстремальную» альтернативу Chiron

27.08 Audi PB18 e-tron: электрический спорткар с запасом хода более 500 км

23.08 BMW выпустит «девятую серию» для конкуренции с «Майбахом»

23.08 500 крупнейших компаний потратили на исследования и разработки более 500 млрд долларов за год

23.08 Xiaomi представила умную стиральную машину за $205

23.08 Кабмин запретил перерегистрацию и снятие с учета авто для лиц из Единого реестра должников

23.08 Facebook удалил около 400 приложений

22.08 «Сузуки» стала самой прибыльной автомобильной маркой в мире

22.08 Opel показал, как будут выглядеть новые модели

• дальше…

20.08 Как развить способность к адаптации с помощью упражнений

20.08 ИИ может стать главной угрозой финансовой стабильности

17.08 6 лайфхаков «коммуникационной гигиены» для эффективного антикризисного менеджмента

16.08 Опубликован рейтинг самых прибыльных профессий в США

15.08 Как выжить на работе и остаться счастливым: пять советов

13.08 Как правильно браться за трудную работу

10.08 Как украинским программистам получать американские зарплаты

10.08 МАМІ: обсяг ринку маркетингових сервісів у 2018 році зросте до 5 317 млн гривень

09.08 Надо ли работодателям избавляться от невыносимых сотрудников

09.08 Как мобильные операторы воюют из-за 3G рекламы

07.08 Украинский рынок медийной интернет-рекламы в 1 полугодии превысил 1 млрд грн

06.08 Как правильно просить коллег о помощи

03.08 Исследование Google: десять сценариев поведения успешных топов

24.07 Смогут ли женщины покорить Уолл-стрит?

23.07 Повелитель имейлов: 10 способов победить хаос в почтовом ящике

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно