Мэрские «шатуны»: Когда городские советы накроет предвыборный психоз

Юрій Васильченко / Depo.ua

Серьезные столкновения в горсовете Харькова, менее серьезные, но все же драки между активистами и охраной Киевсовета могут быть сигналом начала раскачивания регионов под выборы.

Версий событий в Харькове много. Представители "Видродження" в парламенте, в их команде мэр Геннадий Кернес, обвиняют в потасовке власть, говорят о местном СБУ, которое организовало беспорядки. Мол, власти выгодно давить на харьковского главу, чтобы был послушным. В спецслужбе все опровергли. Сразу заметим: если бы власть нуждалась в крови Кернеса, то судебный процесс над ним ускорился, пока же мы видим, что судят мэра, как мокрое горит. Поэтому в его случае скорее нужно говорить не о политических мотивах, а о бизнес. Которыми и воспользовались оппоненты городского головы во властных коридорах.

По одной из версий, драка в горсовете стала апофеозом разборок вокруг запланированной застройки вблизи стадиона "Металлист", которую приписывают структурам, связанным с бывшим членом "семьи" Януковича Курченко. Против нее фаны команды "Металлист 1925", общественные активисты и влиятельные люди в городе. Их интересы совпали, однако вместо мирного протеста произошли жесткие стычки со спецэффектами и травмированными. Что недопустимо. Но поскольку у нас не принято наказывать за подобные вещи - что-то похожее, но меньших масштабов, произошло в черкасском горсовете в конце января - они обязательно будут повторяться. С приближением предвыборной гонки местные, особенно городские, советы рискуют погрузиться в хаос. Любые бизнесовые интересы можно будет облечь в политическую обертку, а активистов использовать в качестве митингующих или бойцов.

К примеру, сопровождалось стычками и сегодняшнее заседание Киевсовета. Версии столичных властей и активистов разделились: первые говорят, что существует режим прохождения в здание мэрии и протестующие его нарушили, вторые - что Кличко боится народного гнева, поэтому прикрывается полицейскими. Напомним, Киеврада должна была решить судьбу Почтовой площади, где неравнодушные киевляне хотят музей на месте археологических находок, а застройщики лоббируют строительство ТРЦ. В конце концов, победили застройщики: сошлись на том, что торговый центр будет, но раскопки сохранят. Возмущенная общественность в это не верит.

Музей на Почтовой далеко не единственная проблема Кличко. И точно не самая большая. За время его правления в столице как грибы после дождя вырастают жилые кварталы, часть из них, по мнению экспертов, не будут достроены, или же будут стоять полупустыми. Именно прожорливость застройщиков способствовала потере власти в Киеве Александром Омельченко, затем Леонидом Черновецким. Кличко идет тем же путем даже быстрее предшественников.

Мелкие акции, как сегодняшняя, для команды киевского главы, словно комариный укус. Однако уже осенью кандидаты в президенты обязательно вспомнят и о Киеве. Где наблюдается разительный контраст: жилыми комплексами и фасадными ремонтами подменили инфраструктурные проекты - ни одной новой станции метро, ни развязки за время Кличко не построено. Зато городская власть фонтанирует прожектами вроде трам-трейна на Троещину. Проще говоря, акции под мэрией малочисленные потому, что пока никто из потенциальных кандидатов в президенты не выстраивает свою президентскую кампанию на войне с Кличко. Из-за этого в горсовете существует идиллия власти и оппозиции, которую нарушает разве фракция "Свободы". Да и то скорее в вопросах, которые касаются не так бизнеса, как идеологии.

Под прицелом будущих кандидатов в гаранты и другие крупные города. Особенно это касается Одессы, где мэр Труханов уже несколько раз сталкивался с народным гневом, и Львова. Андрей Садовый после мусорного скандала уменьшил свои президентские амбиции, возможно, это и плохо, потому что львовского избирателя будут разрывать другие участники гонки. Куда радикальнее Садового. Городская власть в этом городе всегда была как на пороховой бочке, и с приближением выборов желающих поджечь фитиль будет много.

Конечно, и сами городские председатели не овцы бессловесные, они также будут играть в свою игру на выборах, будут делать ставки на лидеров гонки и готовиться к "шатунам" местного масштаба. Не исключено, что некоторые и будут инспирировать в угоду тому или иному кандидату. Технология контролируемого хаоса, так сказать. Поэтому разумному избирателю перед тем, как безоговорочно становиться на сторону власти, на сторону ее оппонентов, которые будут провоцировать потасовку под - и в помещениях городских советов, уместно взвесить, кому все это выгодно и кто с этого получит гешефт.