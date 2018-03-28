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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Как Израиль оставил Асада без ядерной бомбы

09:04 28.03.2018 |

Мир

 Михаил ЖИРОХОВ / Деловая столица

На фоне непрекращающегося потока информации о войне в Сирии несколько особняком стоит информация о том, что в 2007 г. авиация Израиля разбомбила строительную площадку под Дейр-эз-Зором, на которой возводился реактор для обогащения плутония.

Собственно, Израиль остается верен себе - дозированная информация о спецоперациях за рубежом и только по прошествии десятков лет.

Сейчас, через 11 лет, можно в некоторой степени оценить то, какую услугу израильтяне оказали всему миру. Фактически в 2007 г. режим Башара Асада был в шаге от получения собственного ядерного оружия, а учитывая, что гражданская война была неизбежной, очень просто предположить в чьих руках оно бы оказалось. А зная, как Исламское государство без всякого сожаления применяет буквально все средства уничтожения "неверных", можно предположить, что ядерная бомба была бы без тени сомнения пущена в ход.

Первые подозрения в Израиле относительно сирийской ядерной программы появились в 2004 г. Получив первоначальную информацию, еврейская разведка "Моссад" выследила в Лондоне руководителя Комитета по атомной энергии Сирии Ибрагима Озмана. Однако, вместо того чтобы убить его, как сделали бы еще пару десятков лет назад, специалисты взломали его ноутбук. Так в руки спецслужб попал огромный массив информации, в том числе и фотографии строящегося реактора.

 

Вскоре аналитики смогли определять и место строительства - возле Дейр-эз-Зора, крупнейшего города в Восточной Сирии. Для подтверждения своих предположений был проведен дерзкий рейд - 12 израильских коммандос в сирийской военной униформе десантировались с двух вертолетов поблизости объекта (который получил обозначение на израильских картах как "Куб"), сфотографировали его и взяли пробы грунта (ожидаемо оказавшиеся радиоактивными).

Израильские аналитики пришли к выводу, что под землей сирийцы по северокорейским чертежам (фактически - британских времен 1950-х годов) и с помощью их специалистов строят ядерный реактор для обогащения плутония.

Практически сразу возникла идея нанесения удара с воздуха, однако потребовалось время, чтобы согласовать детали с основным союзником Израиля - США. Интересно, что, согласно воспоминаниям одного из руководителей операции, премьер-министра Эхуда Ольмерта, сначала вышли на президента США Буша-младшего, с тем чтобы место строительства уничтожили американцы своим рейдом, однако получили вежливый отказ.

В итоге был разработан план операции Out of the Box (дословный перевод "Из коробки", а правильно - что-то типа "Разрушение стереотипов"), в котором основную роль должны были сыграть военно-воздушные силы. Израильские военные тщательно проложили курс для восьмерки самолетов - по четыре F-15I Ra'am ("Гром") и F-16I Sufa ("Шторм"), которые несли 16 т бомб и ракет.

 F-15I Ra'am ("Гром")

Активная операции была проведена в ночь на 7 сентября 2007 г. Хотя большая часть деталей все еще засекречена, но в целом ход понятен. Специально внедренный в систему ПВО Сирии электронный жучок позволил израильским специалистам войти в систему управления и заменить актуальную картину с радаров на фейковое "чистое небо". С земли цель подсветили лазером ранее переброшенные в район коммандос ВВС Израиля (из сверхсекретного подразделения "Шальдаг"). Каждый самолет сбросил по строящемуся реактору две корректируемые бомбы.

На тот момент специалисты-ядерщики уверили, что это не приведет к утечке радиации. Кстати, время для проведения операции было выбрано не случайно - по некоторым данным, реактор вот-вот должен был быть запущен и в этом случае его уничтожение обернулось бы настоящей катастрофой для всего Ближнего Востока. Через час полета все восемь самолетов без потерь сели на различных авиабазах в Израиле.

 Участники израильской операции

Кстати, собственно операция не прошла совсем уж гладко. Так, на обратном пути один из истребителей сбросил дополнительный топливный бак на территории Турции (изначальный план предусматривал отход через воздушное пространство этой страны). Турецкие официальные лица потребовали объяснений. Однако все обошлось. Во-первых, Турция на тот момент была настроена дружественно по отношению к Израилю. Во-вторых, когда туркам объяснили цель операции, к руководству страны пришло понимание, что фактически была ликвидирована проблема для всего региона.

Были и еще подводные камни. Военно-политическое руководство Израиля всерьез опасалось, что сирийский диктатор после такой "пощечины" решится на прямое военное противостояние. Ведь на вооружении сирийской армии находились оперативно-тактические ракеты, а система противоракетной обороны "Железный купол" еще не функционировала.

Однако, как только в утренних сирийских газетах появилось краткое сообщение, которое состояло фактически из одной фразы "силы противовоздушной обороны преследовали самолеты-нарушители", стало понятно, что Асад не решился ввергнуть страну в пучину войны. Подыграли ему и израильтяне - ни на одном уровне не было допущено никакой утечки информации, официальные лица не дали никаких комментариев.

 Cтроящийся реактор

Затем была гражданская война, в которой Израиль занял достаточно активную позицию. Несколько раз израильская авиация атаковала объекты на территории Сирии под предлогом уничтожения складов вооружения и инфраструктуры поддерживаемой Ираном ливанской группировки "Хезболла".

Причем как минимум в одном случае - 10 февраля 2018 г. - сирийской ПВО был сбит многоцелевой истребитель F-16I Sufa ВВС Израиля, принимавший участие в авиационном ударе по сирийской территории. Самолет упал на территории северной части Израиля в районе кибуца Хардуф. Оба летчика катапультировались, причем один получил тяжелые ранения в живот, другой - легкие ранения.

Интересно, что поражение самолета произошло уже непосредственно над территорией Израиля. Понятно, что такая "наглость" не осталась без адекватного ответа - в тот же день ВВС Израиля нанесли самый массовый с 1982 г. удар по территории Сирии. По официальным данным, были поражены 12 целей, включая три "базы ПВО", на которых находились четыре позиции ЗРК - одного С-75, двух С-200 и одного "Бук-М2Э". Также удар был нанесен по "четырем иранским целям в Сирии в районе Дамаска" и по местам дислокации ряда частей сухопутных войск Сирии.

Заканчивая рассказ о столь успешной операции израильских ВВС, отметим, что сейчас пустыню под Дейр-эз-Зором, где стоял "Куб", контролируют курдские отряды и их американские союзники. Примерно там в начале февраля 2018 г. ВВС США разгромили колонну асадитов и русских наемников из ЧВК Вагнера.
 

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