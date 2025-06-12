Армія РФ втратила на війні з Україною понад мільйон військових, - Генштаб

За останню добу з 11 на 12 червня, втрати російських загарбників на фронті становили 1140 солдатів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення, російська армія втратила понад 1 мільйон військовослужбовців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 12 червня 2025 року орієнтовно становлять:

* особового складу - близько 1 000 340 (+1140) осіб ліквідовано;

* танків - 10 933 (+6) од.;

* бойових броньованих машин - 22 786 (+3) од.;

* артилерійських систем - 29 063 (+47) од.;

* РСЗВ - 1413 од.;

* засоби ППО - 1184 (+1) од.;

* літаків - 416 од.;

* гелікоптерів - 337 од.;

* БПЛА оперативно-тактичного рівня - 40 435 (+138) од.;

* крилатих ракет - 3337 од.;

* кораблів/катерів - 28 од.;

* підводних човнів - 1 од.;

* автомобільної техніки та автоцистерн - 51 715 (+136) од.;

* спеціальної техніки - 3914 од.

