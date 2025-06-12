Фінансові новини
- |
- 12.06.25
- |
- 10:21
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Армія РФ втратила на війні з Україною понад мільйон військових, - Генштаб
09:02 12.06.2025 |
За останню добу з 11 на 12 червня, втрати російських загарбників на фронті становили 1140 солдатів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення, російська армія втратила понад 1 мільйон військовослужбовців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 12 червня 2025 року орієнтовно становлять:
* особового складу - близько 1 000 340 (+1140) осіб ліквідовано;
* танків - 10 933 (+6) од.;
* бойових броньованих машин - 22 786 (+3) од.;
* артилерійських систем - 29 063 (+47) од.;
* РСЗВ - 1413 од.;
* засоби ППО - 1184 (+1) од.;
* літаків - 416 од.;
* гелікоптерів - 337 од.;
* БПЛА оперативно-тактичного рівня - 40 435 (+138) од.;
* крилатих ракет - 3337 од.;
* кораблів/катерів - 28 од.;
* підводних човнів - 1 од.;
* автомобільної техніки та автоцистерн - 51 715 (+136) од.;
* спеціальної техніки - 3914 од.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Армія РФ втратила на війні з Україною понад мільйон військових, - Генштаб
|Уряд Туска пережив вотум недовіри
|У Верховній Раді зареєстровано постанову про звільнення Стефанішиної з посади віцепрем'єрки-міністерки юстиції України
|Дрони атакували Тамбовський пороховий завод у росії
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Геґсет: США скоротять бюджет на військову допомогу Україні наступного року
|Новий пакет санкцій проти росії націлений на «Північні потоки» та нафту — глава Єврокомісії
|Троє українських членів комісії конкурсу на очільника БЕБ не з'явилися на засідання та зірвали кворум
|Російський Су-35 на Курщині був збитий українським F-16, - Bild
|Дрони дістали виробника антен для «Шахедів» у Чєбоксарах – Генштаб підтвердив ураження
|На аеродромі «Саваслейка» уражено два літаки, ймовірно, МІГ-31 та СУ-30/34
Бізнес
|Microsoft створила полегшену Windows 11 для Asus ROG Xbox Ally — вона з'явиться на інших пристроях
|За інфраструктуру Telegram відповідають причетні до ФСБ особи — розслідування
|Вартість 100 найдорожчих ІТ-брендів у світі сягнула $3,2 трлн - Brand Finance
|Toyota та Daimler домовилися завершити злиття своїх вантажних підрозділів у 2026 році
|Amazon інвестує $20 мільярдів у «хмари» для штучного інтелекту
|Honda анонсувала «найефективніші у світі» гібридні двигуни
|Bloomberg: Марк Цукерберг особисто очолив створення штучного суперінтелекту