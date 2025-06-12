Фінансові новини
- |
- 12.06.25
- |
- 19:11
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Пісторіус обіцяє збільшити військову допомогу Україні на 1,9 млрд євро
17:32 12.06.2025 |
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що німецька сторона надасть Україні додаткову військову допомогу на суму 1,9 мільярда євро.
Його слова на пресконференції в Києві з президентом України Володимиром Зеленським цитує агентство DPA, повідомляє "Європейська правда".
За словами глави Міноборони Німеччини, додаткові 1,9 мільярда євро будуть спрямовані, серед іншого, на закупівлю далекобійних ракет для України, аби вона уражала цілі далеко за лінією фронту.
Однак, як зауважує DPA, для виділення додаткових коштів ще необхідне рішення Бундестагу.
Якщо таке рішення буде ухвалене, німецька військова допомога Україні у 2025 році зросте до рекордної суми - близько 9 мільярдів євро.
Борис Пісторіус прибув до Києва вранці в четвер з неоголошеним візитом, аби обговорити з представниками українського уряду подальшу військову допомогу країні.
Нагадаємо, ще за попереднього уряду Олафа Шольца Німеччина схвалила виділення додаткових 3 мільярдів євро військової допомоги Україні у 2025 році і ще 8,3 мільярда євро - у 2026-2029 роках.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Перезапуск реакторів ЗАЕС можливий лише після повернення її під контроль України - заява 48 членів МАГАТЕ
ТОП-НОВИНИ
|У Міноборони розповіли деталі про проєкт із залучення добровольців до протиповітряного захисту
|Пісторіус обіцяє збільшити військову допомогу Україні на 1,9 млрд євро
|Україна та Німеччина мають план щодо постачання Iris-T на найближчі 3 роки - Зеленський
|ЗСУ уразили об'єкт російського ВПК під Москвою - генштаб
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Держсекретар США опублікував офіційне вітання до Дня Росії
|Армія РФ втратила на війні з Україною понад мільйон військових, - Генштаб
|Уряд Туска пережив вотум недовіри
|У Верховній Раді зареєстровано постанову про звільнення Стефанішиної з посади віцепрем'єрки-міністерки юстиції України
|Дрони атакували Тамбовський пороховий завод у росії
|У Держдепі запевнили, що у Трампа підтримують забезпечення України системами ППО
|Геґсет: США скоротять бюджет на військову допомогу Україні наступного року
Бізнес
|Google підтримав ще 35 українських стартапів грантами
|OpenAI досягла $10 мільярдів річного доходу завдяки популярності ChatGPT
|YouTube створив майже пів мільйона робочих місць у США
|Новий рівень геймінгу на iPhone, iPad і Mac: представлено новий додаток Apple Games
|Telegram заперечив доступ російських спецслужб до серверів
|Microsoft створила полегшену Windows 11 для Asus ROG Xbox Ally — вона з'явиться на інших пристроях
|За інфраструктуру Telegram відповідають причетні до ФСБ особи — розслідування