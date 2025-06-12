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АНАЛІТИКА

Пісторіус обіцяє збільшити військову допомогу Україні на 1,9 млрд євро

 

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що німецька сторона надасть Україні додаткову військову допомогу на суму 1,9 мільярда євро.

Його слова на пресконференції в Києві з президентом України Володимиром Зеленським цитує агентство DPA, повідомляє "Європейська правда".

За словами глави Міноборони Німеччини, додаткові 1,9 мільярда євро будуть спрямовані, серед іншого, на закупівлю далекобійних ракет для України, аби вона уражала цілі далеко за лінією фронту.

Однак, як зауважує DPA, для виділення додаткових коштів ще необхідне рішення Бундестагу.

Якщо таке рішення буде ухвалене, німецька військова допомога Україні у 2025 році зросте до рекордної суми - близько 9 мільярдів євро.

Борис Пісторіус прибув до Києва вранці в четвер з неоголошеним візитом, аби обговорити з представниками українського уряду подальшу військову допомогу країні.

Нагадаємо, ще за попереднього уряду Олафа Шольца Німеччина схвалила виділення додаткових 3 мільярдів євро військової допомоги Україні у 2025 році і ще 8,3 мільярда євро - у 2026-2029 роках.
 

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