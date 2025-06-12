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АНАЛІТИКА

ЄС запровадив нові мита на аграрну продукцію та добрива з Росії й Білорусі

 

Рада міністрів Європейського Союзу з питань юстиції та внутрішніх справ, яка відбувається у Люксембурзі, ухвалила рішення про запровадження нових мит на імпорт до ЄС сільськогосподарської продукції та добрив, що вироблені в Росії й Білорусі.

Про це Укрінформу повідомили дипломати, які беруть участь у зустрічі європейських міністрів.

«Рада ЄС ухвалила сьогодні нові мита на російські та білоруські сільськогосподарські товари та добрива. Вони набудуть чинності з 1 липня», - повідомило джерело.

«Рада ЄС ухвалила регуляторні правила, що запроваджують нові мита на решту сільськогосподарських товарів та певних добрив з Росії й Білорусі, які ще не були суб'єктом для додаткових митних зборів. Метою є скоротити залежність ЄС від такого імпорту, а також скоротити російські експортні надходження, щоб обмежити здатність Росії продовжувати фінансування її агресивної війни проти України», - йдеться у повідомленні на сайті Європейської Ради.

Як зазначається, імплементація цього рішення буде відслідковуватися, щоб забезпечити захист для європейських фермерів та виробників добрив. При цьому мита на російські та білоруські азотні добрива будуть вводитися поступово, із застосуванням перехідного періоду у три роки. Нові мита будуть застосовуватися проти сільськогосподарських товарів, що становили 15 відсотків усього аграрного імпорту з Росії до ЄС у 2023 році. Нові регуляторні правила набудуть чинності з 1 липня 2025 року.

За статистичними даними, які наводяться у повідомленні, у 2023 році імпорт добрив з Росії становив близько 25 відсотків від загального імпорту цієї продукції до ЄС, на суму 1,28 мільярда євро.

Як повідомлялося, раніше комітет Європарламенту з міжнародної торгівлі підтримав пропозицію Єврокомісії та Ради ЄС про збільшення на 50% мит на імпорт певних сільськогосподарських товарів з Росії та Білорусі.

Зокрема, під нові мита підпадають цукор, оцет, борошно та корм для тварин. На добрива, що імпортуються з Росії й Білорусі, запровадять мито у 6,5%, а також додатково - митний збір у 40-45 євро за тонну на період 2025-2026 років. Очікується, що такий митний збір на російські й білоруські добрива зросте до 430 євро за тонну до 2028 року.
 

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