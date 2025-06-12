Держсекретар США опублікував офіційне вітання до Дня Росії

Державний секретар США Марко Рубіо опублікував офіційне привітання з Днем Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву Рубіо опублікувала пресслужба Держепу 12 червня.

"Від імені американського народу хочу привітати російський народ з Днем Росії. США планують і далі підтримувати російський народ, що зберігає прагнення до кращого майбутнього", - йдеться у заяві.

"Також користуємося цією нагодою, щоб підтвердити прагнення США до конструктивної взаємодії з РФ задля тривалого миру між Росією і Україною. Ми сподіваємося, що мир посприяє більш взаємно вигідним відносинам між нашими державами", - додав Рубіо.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп говорив, що готовий відступити від участі у переговорах між Україною та РФ, якщо бачитиме, що прогресу немає.

Трамп також заявляв, що не буде запроваджувати нові санкції проти Росії, бо, на його думку, "є шанс" на прогрес у врегулюванні розв'язаної Путіним війни проти України.