Google підтримав ще 35 українських стартапів грантами

Фонд підтримки Google для стартапів в Україні завершив другий етап програми. Серед фінальних переможців - 35 компаній, які працюють у сферах ШІ, медицини, освіти й логістики.

Про це пише офіційний блог Google for Startups.

Фонд підтримки Google для стартапів в Україні, який у 2024 році отримав додаткові 10 мільйонів доларів фінансування, завершив другий етап своєї програми. Сьогодні Google оголосив фінальну когорту з 35 компаній, які отримають до 100 тисяч доларів безповоротного фінансування, доступ до хмарних сервісів Google на суму до 350 тисяч доларів та менторську підтримку.

Серед відібраних стартапів - проєкти в галузях штучного інтелекту, охорони здоров'я, автоматизації бізнесу, біоніки, юридичних послуг і цифрового банкінгу. Усі ці компанії, за словами представників Google, мають потенціал стати рушієм відновлення української економіки.

Які компанії отримають гранти

* Adminix - допомагає підприємцям створювати сайти та сервіси без знань програмування.

* AIBODY - моделює людське тіло на комп'ютері для лікарів і студентів.

* Allbionics - робить біонічні протези рук, які доступні за ціною.

* Allpass.ai - допомагає банкам і фінкомпаніям слідкувати за законом за допомогою ШІ.

* Apixmed - аналізує медичні дані й радить лікарям, як краще лікувати.

* Aspichi - поєднує віртуальну реальність і ШІ, щоб допомагати людям з психічними розладами.

* Banani - автоматично створює дизайн інтерфейсів за допомогою ШІ.

* BannerBoo - робить рекламні банери й відео за кілька хвилин.

* Buzzabout - перетворює коментарі з інтернету на ідеї для маркетингу.

* ClinCaseQuest - навчає медиків через інтерактивні симуляції.

* Crosscheck - перевіряє, чи компанії дотримуються екологічних стандартів.

* Generect - шукає потенційних клієнтів для B2B-бізнесу.

* GoSolo - дає фрілансерам і малим бізнесам банківські інструменти.

* Grais - розумний помічник для відповідей у месенджерах.

* HESH - автоматизує управління виробництвом на заводах.

* Impasto - допомагає продавцям краще знаходити клієнтів через LinkedIn.

* Karpatia Benefits - допомагає компаніям організовувати бонуси й пільги для працівників.

* Knopka - покращує швидкість надання допомоги в лікарнях.

* Legal Nodes - дає юрпослуги за передплатою.

* NeuCurrent - допомагає маленьким магазинам утримувати покупців.

* OpenBabylon - адаптує ШІ до мовних і культурних особливостей різних країн.

* Quoroom - дає інвесторам і стартапам інструменти для управління капіталом.

* Reblum - редагує фотографії за допомогою штучного інтелекту.

* Soft Way - допомагає компаніям планувати і оплачувати поїздки.

* Spacebring - дає інструменти для управління коворкінгами та офісами.

* StackBob - контролює, хто і до чого має доступ у компаніях.

* Subjektiv - платформа для продажу та купівлі мистецтва.

* TechNovator - розробляє зарядки без дротів через повітря.

* The Good Plastic Company - переробляє пластик у матеріали для будівництва.

* The Originals - онлайн-магазин перевіреного секонд-хенду.

* Versi Bionics - створює доступні біонічні руки.

* Wareflow - автоматизує логістику на складах.

* Wild.Codes - допомагає компаніям знайти перевірених ІТ-спеціалістів.

* X-Ray Contact - перевіряє особу людини за цифровим слідом.

* YouScan - аналізує соцмережі, щоб бізнес краще розумів клієнтів.

Загалом у межах другого етапу програми з 2024 року фінансову й менторську підтримку отримали 98 українських стартапів. Оператором програми виступає 1991 Accelerator - перший в Україні стартап-акселератор.