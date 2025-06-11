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Google підтримав ще 35 українських стартапів грантами
14:49 11.06.2025 |
Фонд підтримки Google для стартапів в Україні завершив другий етап програми. Серед фінальних переможців - 35 компаній, які працюють у сферах ШІ, медицини, освіти й логістики.
Про це пише офіційний блог Google for Startups.
Фонд підтримки Google для стартапів в Україні, який у 2024 році отримав додаткові 10 мільйонів доларів фінансування, завершив другий етап своєї програми. Сьогодні Google оголосив фінальну когорту з 35 компаній, які отримають до 100 тисяч доларів безповоротного фінансування, доступ до хмарних сервісів Google на суму до 350 тисяч доларів та менторську підтримку.
Серед відібраних стартапів - проєкти в галузях штучного інтелекту, охорони здоров'я, автоматизації бізнесу, біоніки, юридичних послуг і цифрового банкінгу. Усі ці компанії, за словами представників Google, мають потенціал стати рушієм відновлення української економіки.
Які компанії отримають гранти
* Adminix - допомагає підприємцям створювати сайти та сервіси без знань програмування.
* AIBODY - моделює людське тіло на комп'ютері для лікарів і студентів.
* Allbionics - робить біонічні протези рук, які доступні за ціною.
* Allpass.ai - допомагає банкам і фінкомпаніям слідкувати за законом за допомогою ШІ.
* Apixmed - аналізує медичні дані й радить лікарям, як краще лікувати.
* Aspichi - поєднує віртуальну реальність і ШІ, щоб допомагати людям з психічними розладами.
* Banani - автоматично створює дизайн інтерфейсів за допомогою ШІ.
* BannerBoo - робить рекламні банери й відео за кілька хвилин.
* Buzzabout - перетворює коментарі з інтернету на ідеї для маркетингу.
* ClinCaseQuest - навчає медиків через інтерактивні симуляції.
* Crosscheck - перевіряє, чи компанії дотримуються екологічних стандартів.
* Generect - шукає потенційних клієнтів для B2B-бізнесу.
* GoSolo - дає фрілансерам і малим бізнесам банківські інструменти.
* Grais - розумний помічник для відповідей у месенджерах.
* HESH - автоматизує управління виробництвом на заводах.
* Impasto - допомагає продавцям краще знаходити клієнтів через LinkedIn.
* Karpatia Benefits - допомагає компаніям організовувати бонуси й пільги для працівників.
* Knopka - покращує швидкість надання допомоги в лікарнях.
* Legal Nodes - дає юрпослуги за передплатою.
* NeuCurrent - допомагає маленьким магазинам утримувати покупців.
* OpenBabylon - адаптує ШІ до мовних і культурних особливостей різних країн.
* Quoroom - дає інвесторам і стартапам інструменти для управління капіталом.
* Reblum - редагує фотографії за допомогою штучного інтелекту.
* Soft Way - допомагає компаніям планувати і оплачувати поїздки.
* Spacebring - дає інструменти для управління коворкінгами та офісами.
* StackBob - контролює, хто і до чого має доступ у компаніях.
* Subjektiv - платформа для продажу та купівлі мистецтва.
* TechNovator - розробляє зарядки без дротів через повітря.
* The Good Plastic Company - переробляє пластик у матеріали для будівництва.
* The Originals - онлайн-магазин перевіреного секонд-хенду.
* Versi Bionics - створює доступні біонічні руки.
* Wareflow - автоматизує логістику на складах.
* Wild.Codes - допомагає компаніям знайти перевірених ІТ-спеціалістів.
* X-Ray Contact - перевіряє особу людини за цифровим слідом.
* YouScan - аналізує соцмережі, щоб бізнес краще розумів клієнтів.
Загалом у межах другого етапу програми з 2024 року фінансову й менторську підтримку отримали 98 українських стартапів. Оператором програми виступає 1991 Accelerator - перший в Україні стартап-акселератор.
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