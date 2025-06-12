Перезапуск реакторів ЗАЕС можливий лише після повернення її під контроль України - заява 48 членів МАГАТЕ

На засіданні Ради керуючих МАГАТЕ зачитали спільну заяву 48 держав-членів, згідно з якою будь-який перезапуск енергоблоків Запорізької атомної електростанції можливий лише після її повернення під контроль України.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство енергетики України.

"Триваючий контроль Росії над ЗАЕС, включно з присутністю озброєних військ і військової техніки, як це зафіксовано агентством, порушує «сім незамінних стовпів ядерної безпеки та захищеності в умовах збройного конфлікту», визначених генеральним директором, і ставить під загрозу реалізацію п'яти конкретних принципів захисту ЗАЕС. Це призвело до подальшої технічної деградації станції та продовжує становити серйозні ризики ядерної безпеки та захищеності для ширшого регіону", - цитує резолюцію пресслужба Міненерго.

У заяві наголошується, що вкрай важливо, щоб усі реактори на ЗАЕС залишалися в режимі холодного зупину. Крім того, держави-члени рішуче відкидають будь-які спроби розглядати короткостроковий перезапуск реакторів на ЗАЕС, оскільки це суперечить усталеним принципам ядерної безпеки та висловленим підходам МАГАТЕ.

Зазначається, що будь-який перезапуск реакторів на ЗАЕС можливий лише після повернення об'єкта під легітимний контроль і нагляд компетентного українського регулятора.

Такому перезапуску мають передувати детальні операції з розмінування, ретельні ремонти всіх реакторів та допоміжних систем, а також комплексні інспекції безпеки, які мають завершитися чіткою сертифікацією з боку українського ядерного регулятора.

У заяві закликали всі держави - члени МАГАТЕ продовжувати надавати політичну, фінансову, технічну і матеріальну підтримку комплексній програмі технічної допомоги Україні від МАГАТЕ.

Як повідомлялося, генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Маріано Гроссі наголосив, що жоден реактор Запорізької АЕС не може бути перезапущений через нестабільну ситуацію з ядерною безпекою, спричинену російсько-українською війною.

Міжнародна неурядова природоохоронна організація Greenpeace 27 травня заявила, що окупаційна адміністрація РФ розпочала будівництво нової високовольтної лінії електропередачі на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Донецької областей. Ця ЛЕП, яка прокладається вздовж північного узбережжя Азовського моря, має безпосередньо з'єднати окуповану ЗАЕС з енергосистемою РФ та може слугувати для перезапуску окупованої Запорізької АЕС.