Уряд Туска пережив вотум недовіри

Сейм Польщі висловив довіру уряду Дональда Туска, який ініціював голосування після програшу провладного кандидата Рафала Тшасковського на президентських виборах.

Про це повідомляє "Європейська правда".

За вотум довіри уряду Туска висловились 243 польські депутати, проти проголосували 210, жоден під час голосування не утримався.

Голосуванню в Сеймі передував виступ польського премʼєра, в якому він підбив підсумки півтора року перебування при владі та розкритикував попередні уряди "Права і справедливості".

Туск, зокрема, говорив про проблеми з донесенням успіхів свого уряду до суспільства, а також заперечив чутки про можливу відставку і розформування нинішньої коаліції.

"Я не хочу іншої коаліції. Я пишаюся тим, що в ній працюють люди з різними поглядами", - сказав він.

Перед власне голосуванням можливість поставити питання уряду мали депутати Сейму, і таким правом скористались рекордні 269 парламентарів.

Нагадаємо, пропозиція Дональда Туска щодо голосування за вотум довіри стала наслідком поразки підтримуваного владою кандидата Рафала Тшасковського на виборах президента.

Опитування показали, що жителі країни розділились майже порівну у питанні можливої відставки прем'єр-міністра Дональда Туска.

Згідно з опитуванням United Surveys, 44,8% респондентів вважають, що Туск має піти у відставку. Проти цього 43,3%. Ще 11,9% не мають чіткої думки щодо відставки прем'єра.