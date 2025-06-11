Фінансові новини
- |
- 11.06.25
- |
- 22:13
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Уряд Туска пережив вотум недовіри
18:12 11.06.2025 |
Сейм Польщі висловив довіру уряду Дональда Туска, який ініціював голосування після програшу провладного кандидата Рафала Тшасковського на президентських виборах.
Про це повідомляє "Європейська правда".
За вотум довіри уряду Туска висловились 243 польські депутати, проти проголосували 210, жоден під час голосування не утримався.
Голосуванню в Сеймі передував виступ польського премʼєра, в якому він підбив підсумки півтора року перебування при владі та розкритикував попередні уряди "Права і справедливості".
Туск, зокрема, говорив про проблеми з донесенням успіхів свого уряду до суспільства, а також заперечив чутки про можливу відставку і розформування нинішньої коаліції.
"Я не хочу іншої коаліції. Я пишаюся тим, що в ній працюють люди з різними поглядами", - сказав він.
Перед власне голосуванням можливість поставити питання уряду мали депутати Сейму, і таким правом скористались рекордні 269 парламентарів.
Нагадаємо, пропозиція Дональда Туска щодо голосування за вотум довіри стала наслідком поразки підтримуваного владою кандидата Рафала Тшасковського на виборах президента.
Опитування показали, що жителі країни розділились майже порівну у питанні можливої відставки прем'єр-міністра Дональда Туска.
Згідно з опитуванням United Surveys, 44,8% респондентів вважають, що Туск має піти у відставку. Проти цього 43,3%. Ще 11,9% не мають чіткої думки щодо відставки прем'єра.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|У Верховній Раді зареєстровано постанову про звільнення Стефанішиної з посади віцепрем'єрки-міністерки юстиції України
|Дрони атакували Тамбовський пороховий завод у росії
|У Держдепі запевнили, що у Трампа підтримують забезпечення України системами ППО
|Геґсет: США скоротять бюджет на військову допомогу Україні наступного року
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Троє українських членів комісії конкурсу на очільника БЕБ не з'явилися на засідання та зірвали кворум
|Російський Су-35 на Курщині був збитий українським F-16, - Bild
|Дрони дістали виробника антен для «Шахедів» у Чєбоксарах – Генштаб підтвердив ураження
|На аеродромі «Саваслейка» уражено два літаки, ймовірно, МІГ-31 та СУ-30/34
|Renault контактує з урядом щодо виробництва дронів в Україні
|Канада оголосила про нову допомогу Україні на близько $25,5 млн
|Україна зможе приєднатися до зони ЄС «роумінг як вдома» з 2026 року - Єврокомісія
Бізнес
|Вартість 100 найдорожчих ІТ-брендів у світі сягнула $3,2 трлн - Brand Finance
|Toyota та Daimler домовилися завершити злиття своїх вантажних підрозділів у 2026 році
|Amazon інвестує $20 мільярдів у «хмари» для штучного інтелекту
|Honda анонсувала «найефективніші у світі» гібридні двигуни
|Bloomberg: Марк Цукерберг особисто очолив створення штучного суперінтелекту
|Анонсовано iPadOS 26 — найбільше оновлення для iPad за всю історію
|watchOS 26 отримала новий дизайн, Workout Buddy з Apple Intelligence і покращену взаємодію з повідомленнями