Україна та Німеччина мають план щодо постачання Iris-T на найближчі 3 роки - Зеленський

Україна розуміє план постачання систем ППО Iris-T від Німеччини, та має план постачання на найближчі три роки, повідомив президент України Володимир Зеленський за результатами зустрічі з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом.

"Ми також вдячні за постачання систем ППО IRIS-T. Ми розуміємо зараз план постачання, я не буду говорити про всі деталі. Але план на найближчі три роки. І це для нас в будь-якому випадку дуже важлива допомога", - сказав Зеленський на брифінгу у четвер.

За словами президента, це не означає, що війна буде стільки років, проте необхідні системи ППО, щоб захищати спокій українців. Він додав, що Україна також розраховує на локалізацію виробництва "дуже якісних" німецьких систем ППО.