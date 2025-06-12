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АНАЛІТИКА

ЗСУ уразили об'єкт російського ВПК під Москвою - генштаб

 

У ніч на четвер, 12 червня, підрозділи Сил безпілотних систем Збройних сил України спільно з іншими складовими Сил оборони уразили "важливий об'єкт російського військово-промислового комплексу" в Московській області. Про це повідомив генеральний штаб ЗСУ.

Йдеться про завод "Резонит" у селищі Зубово. Це один із найбільших серійних виробників друкованих плат та електроніки в Росії, які широко використовуються при виготовленні високотехнологічного російського озброєння.

Результати вогневого ураження уточнюються

На території підприємства зафіксовані вибухи. Результати вогневого ураження уточнюються.

У генштабі зазначили, що такі удари є частиною зусиль зі зниження спроможностей Росії до виробництва сучасної зброї та техніки.

"Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити РФ припинити збройну агресію проти України", - наголосили в Генштабі.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Росія
 

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