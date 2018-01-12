Чем нам грозит ошибка в процессорах Intel

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости   RSS подписка

Топ-новости   RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Пресс-релизы

Новости компаний   RSS подписка

Котировки

Курс НБУ

Курс обмена наличной валюты

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Курс валют на межбанковском валютном рынке

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс рубля к доллару

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанковском валютном рынке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанковского валютного рынка

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Чем нам грозит ошибка в процессорах Intel

 Тимофей КОНДРАТЕНКО / Деловая столица

Начало года ознаменовалось скандалом в мире информационных технологий: оказалось, что практически все процессоры Intel подвержены критической уязвимости, которая позволяет хакерам получить доступ к конфиденциальным данным компьютера. Речь идет почти обо всех чипах, выпущенных корпорацией за последние 15 лет. При этом доля компьютеров с процессорами Intel на рынке - около 70%. Практически всю остальную часть занимает конкурент - компания AMD.

В чем проблема

Современный ПК исполняет одновременно огромное количество программ. Даже если открыт только интернет-браузер, в фоновом режиме постоянно работают другие приложения, драйверы и элементы операционной системы. Некоторые из них отвечают за перемещение указателя мыши по экрану, другие следят за тем, чтобы буква, нажатая на клавиатуре, появилась на экране, третьи обеспечивают работу видео и звука. Современная архитектура процессоров изолирует все программы друг от друга - приложению Skype совсем не обязательно знать номер банковской карты, которая видна в браузере на сайте банка. В свою очередь, игры не должны видеть банковские ключи или переписку в том же Skype.

Ошибка, обнаруженная в процессорах Intel, позволяет хакерам "заглянуть" во все приложения на компьютере: все конфиденциальные данные, переписки, логины, пароли, платёжные карты могут в один момент попасть в руки злоумышленников.

Аналитики сходятся во мнении, что это самая крупная проблема за все годы развития персональных компьютеров. Сравниться с ней может разве что эпопея с ошибкой FDIV в чипах Intel Pentium.

Делим правильно

FDIV - это одна из сотен команд, которые выполняют процессоры архитектуры x86. По сути, это обычная операция деления. Однако в октябре 1994 года профессор Линчбургского колледжа Томас Найсли обнаружил, что новейший на то время процессор Intel Pentium не всегда мог правильно разделить два числа с плавающей запятой.
Для проверки не нужно было быть дипломированным специалистом информационных технологий. Достаточно было открыть обычный Excel, и внести в ячейки определенную пару чисел, а в следующую ячейку внести обычную формулу деления. Результат в некоторых случаях был некорректным.

Корпорация Intel о проблеме знала, но скрывала ее, посчитав, что ошибку заметят лишь отдельные ученые. Однако под давлением СМИ компания была вынуждена признать проблему и начать замену дефектных чипов.

Производители программ тоже внесли изменения в свои продукты: если приложение определяло, что оно выполняется на дефектном процессоре, то операция деления осуществлялась более медленно, но с гарантированно правильным результатом.
В 1994 году проблема FDIV обошлась корпорации Intel в $475 млн, не говоря о репутационных потерях.

На этот раз глава корпорации Intel Брайан Кржанич говорит, что ситуация очень сильно отличается от истории с FDIV, чипы никто отзывать не будет, а проблему решат программными исправлениями. Тем не менее, скандал уже доставил крупнейшему производителю чипов немало проблем, и даже "съел" 5% его рыночной стоимости.

Стоит ли бояться

Эксперты отмечают: проблема в той или иной степени затрагивает все современные процессоры, а это означает, что в группу риска попадают даже пользователи смартфонов. И неважно, что это за устройство - китайский Xiaomi, корейский Samsung, или американский Apple, поскольку большая часть из них базируется на архитектуре ARM64, содержащей "ошибку".

Если углубиться в технические подробности, то критических уязвимостей, с помощью которые можно читать конфиденциальные данные, на самом деле две. Это так называемые Meltdown и Spectre. Процессоры Intel и ARM64 подвержены обеим проблемам, а вот для AMD подтвердили (пока) только уязвимость Spectre.

 

Сообщения об уязвимостях Meltdown и Spectre появились на технических форумах в первых числах января. Проблема была продемонстрирована с помощью реальной веб-странички с javascript (этот язык используют в той или иной форме 99% всех интернет сайтов). Между тем, производители процессоров были проинформированы о проблеме еще летом 2017-го, однако осенью корпорация Intel выпустила новую линейку чипов Coffee Lake, в которых даже не думала исправлять эти ошибки.

Специалисты сходятся во мнении, что если не менять чипы на исправленные, то проблему можно решить на программном уровне. В скором времени исправления получат все современные операционные системы, включая Windows, Linux и macOS, а также все интернет-браузеры.

Однако "заплатки", закрывающие "дырку" в безопасности, будут замедлять работу компьютеров - производителям программ придется перенести часть кода и данных в специальную защищенную область. Речь идет о снижении производительности от 2% до 30% (в зависимости от конкретной задачи и модели процессора). Реальное снижение производительности для пользователей, которые работают в браузерах и офисных приложениях, будет составлять всего несколько процентов. Практически не заметят замедления игроманы, а больше всего пострадают пользователи баз данных и серверы - там замедление будет максимальным.

Авторы исправлений для операционных систем решили не разделять чипы Intel, которые подвержены проблеме полностью, от чипов AMD, которые только частично подвержены уязвимости. Таким образом, производительность систем на процессорах AMD после установки патчей также может снизиться. Впрочем, есть и оптимисты, которые утверждают, что после установки "заплаток" никаких замедлений пользователь не заметит.

Исправления для исправлений

Не стоит забывать, что некоторые "исправления" могут приводить к новым проблемы. Так, буквально несколько дней назад Microsoft умудрилась выпустить настолько поспешное обновление Windows, устраняющие уязвимости Meltdown и Spectre, что некоторые владельцы компьютеров с чипами AMD вообще не смогли их включить после перезагрузки. Проблеме оказались подвержены относительно старые чипы Athlon и Sempron. Обновление KB4056892 отозвали, а Microsoft обвинила AMD в том, что та предоставила ей ошибочную документацию на чипы. На данный момент Microsoft и AMD пытаются исправить проблему совместно.

Так что спешить устанавливать обновления не стоит. Впрочем, можно вообще проигнорировать предложенные исправления - на сегодняшний момент не зафиксировано компьютерных вирусов, использующих данную уязвимость. Однако ситуация может измениться в любой момент и все данные могут пострадать.

На сегодняшний момент в Intel подтвердили, что уязвимости подвержены все чипы компании, выпущенные за последние 15 лет. Первые исправленные процессоры ожидаются только в конце 2018 года.

Для любителей теории заговоров есть интересная подробность: летом 2017-го глава корпорации Intel Брайан Кржанич продал все свои акции этой компании. По времени это событие как раз совпадает с моментом, когда об уязвимости стало известно техническим специалистам. Но в Intel, конечно, какую-либо связь между этими двумя событиями отрицают.
 

ПО РУБРИКАМ

10:36 Сред­не­взве­шен­ный курс дол­ла­ра на меж­бан­ке, по дан­ным НБУ, со­став­ля­ет 28,5142 грн

10:14 На меж­бан­ке 11 ян­ва­ря объ­ем тор­гов дол­ла­ром уве­ли­чил­ся на $40,6 млн до $168,1 млн

09:23 НБУ вклю­чил ПроКре­дит Банк в пе­ре­чень бан­ков для про­ве­де­ния ин­тер­вен­ций по за­про­су луч­ше­го кур­са вме­сто Про­мин­вест­бан­ка

08:51 Бит­ко­ин рас­тет по­сле опро­вер­же­ния со­об­ще­ний о за­пре­те крип­то­ва­лют в Юж­ной Ко­рее

08:12 Дол­лар под дав­ле­ни­ем на сла­бой ста­ти­сти­ке, ев­ро рас­тет на дан­ных про­то­ко­ла за­се­да­ния ЕЦБ

07:31 Бир­жи АТР 12 ян­ва­ря де­мон­стри­ру­ют сла­бую раз­но­на­прав­лен­ную ди­на­ми­ку

07:26 Бир­жи США вы­рос­ли до ре­кор­дов 11 ян­ва­ря на ожи­да­нии от­че­тов ком­па­ний

11.01 НБУ про­дол­да­ет про­да­жу дол­ла­ра на меж­бан­ке в ре­жи­ме наи­луч­ше­го кур­са

11.01 Нац­банк изу­ча­ет воз­мож­ность внед­ре­ния е-грив­ни, а не соб­ствен­ной крип­то­ва­лю­ты

11.01 Де­по­зит­ные став­ки для физ­лиц 11.01.18

11.01 Сред­не­взве­шен­ный курс дол­ла­ра на меж­бан­ке 11 ян­ва­ря со­ста­вил 27,4457 грн

11.01 НБУ изу­ча­ет во­прос це­ле­со­об­раз­но­сти вы­пус­ка соб­ствен­ной крип­то­ва­лю­ты, - СНБО

11.01 Дол­лар про­дол­жа­ет до­ро­жать 11 ян­ва­ря по­сле опро­вер­же­ния пла­нов КНР по об­ли­га­ци­ям США

11.01 ОВГЗ в об­ра­ще­нии по сум­ме ос­нов­но­го дол­га на 11 ян­ва­ря

11.01 "Кре­дит-Рейтинг" по­ни­зил кре­дит­ный рей­тинг АО "МИСТО БАНК" до уров­ня uaВВ

• дальше…

08:37 Нефть де­ше­ве­ет 12 ян­ва­ря по­сле до­сти­же­ния ре­корд­ных уров­ней днем ра­нее

11.01 В Мин­фине рас­ска­за­ли, на чем со­сре­до­то­чат­ся в 2018 го­ду

11.01 В Украв­то­до­ре на­зва­ли до­ро­ги, ко­то­рые по­стро­ят в 2018-2022 го­дах

11.01 Ми­ро­вые це­ны на про­до­воль­ствие в 2017 г. до­стиг­ли мак­си­му­ма с 2014 г. - ФАО

11.01 Про­да­жа Uniper фин­нам се­рьез­но за­тра­ги­ва­ет раз­лич­ные ин­те­ре­сы Рос­сии

11.01 Ка­б­мин утвер­дил бюд­жет ПФ-2018 с до­хо­да­ми 353,6 млрд гри­вен и до­та­ци­ей из гос­бюд­же­та 139,3 млрд гри­вен

11.01 Нефть близ­ка к мак­си­му­мам за 3 го­да, WTI пре­вы­си­ла $64 впер­вые с де­каб­ря 2014г, Brent - у $69,5

11.01 Дизтоп­ли­во и бен­зи­ны в роз­ни­це по­до­ро­жа­ли на 10-50 коп

11.01 Ка­б­мин утвер­дил кон­цеп­цию 5-лет­ней гос­про­грам­мы раз­ви­тия ав­то­до­рог с про­гноз­ной сме­той в 322 млрд грн

11.01 Ка­б­мин со­гла­со­вал сни­же­ние ста­вок пор­то­вых сбо­ров на 20%

• дальше…

10:54 За­чем Пу­тин па­яс­ни­ча­ет с укра­ин­ски­ми ко­раб­ля­ми

10:33 Спис­ки про­ка­жен­ных. Как Ва­шинг­тон рос­сий­скую эли­ту раз­во­дить­ся за­ста­вил

08:07 В Поль­ше бо­лее 300 ты­сяч укра­ин­цев пла­тят взно­сы в фонд со­ци­аль­но­го стра­хо­ва­ния - это са­мый вы­со­кий по­ка­за­тель в ис­то­рии

07:56 S&P сни­зи­ло су­ве­рен­ный рей­тинг Бра­зи­лии до BB-

07:49 Мин­фин США: ме­ры в рам­ках за­ко­на о санк­ци­ях про­тив РФ бу­дут объ­яв­ле­ны в бли­жай­шее вре­мя

07:45 США хо­тят кон­тро­ли­ро­вать мор­ские пу­ти в КНДР

11.01 Ка­на­да по­да­ла жа­ло­бу в ВТО на им­порт­ные по­шли­ны США

11.01 Эко­но­ми­ка Ки­тай пе­ре­ста­ет быть гло­баль­ной "мусоркой"

11.01 Про­да­жа Uniper фин­нам се­рьез­но за­тра­ги­ва­ет раз­лич­ные ин­те­ре­сы Рос­сии

11.01 ЕС обес­по­ко­ен раз­ви­ти­ем Ира­ном про­грам­мы бал­ли­сти­че­ских ра­кет

11.01 Станет ли Мак­рон иг­рать роль Мер­кель для Ев­ро­пы?

11.01 США впер­вые за 60 лет ста­ли чи­стым экс­пор­те­ром га­за

11.01 Вы­бо­ры в Че­хии: оста­нет­ся ли пре­зи­ден­том че­ло­век, рас­ко­лов­ший стра­ну

11.01 Се­вер­ная Ко­рея: за­мкну­тый круг или от­кры­тая пет­ля?

11.01 Ин­дия на 2 го­да за­пре­ти­ла PwC про­во­дить ауди­тор­ские про­вер­ки пуб­лич­ных ком­па­ний

• дальше…

09.01 Пол­но­цен­ный за­пуск Wi-Fi в ки­ев­ском мет­ро сно­ва пе­ре­но­сит­ся

09.01 Укра­и­на за­ня­ла пер­вое ме­сто в рей­тин­ге пас­пор­тов сре­ди стран СНГ и 44-е в ми­ре - Henley & Partners

09.01 Ки­ев­ские вла­сти сда­дут в арен­ду на 10 лет по­чти ты­ся­чу оста­но­вок

05.01 Ди­на­ми­ка пред­ло­же­ния на рын­ке особ­ня­ков Ки­е­ва и при­го­ро­да раз­ная

03.01 Во­круг Ки­е­ва нач­нут стро­ить но­вую коль­це­вую до­ро­гу

28.12 Укра­и­на пе­ре­хо­дит на опла­ту ме­ди­цин­ских услуг за каж­до­го па­ци­ен­та - Су­прун

27.12 Как из­ме­ни­лась ар­мия за год

27.12 Рен­та­бель­ность стро­и­тель­ства жи­лья эко­ном- и ком­форт-клас­са в Ки­е­ве со­став­ля­ет 25% - экс­перт

27.12 МВД со­об­ща­ет о вве­де­нии био­мет­ри­че­ско­го кон­тро­ля на же­лез­ной до­ро­ге в Укра­ине

26.12 По­чти по­ло­ви­на ки­ев­лян опла­чи­ва­ют сче­та через ин­тернет

21.12 По­гра­нич­ни­ки по­ка­за­ли, как бу­дут счи­ты­вать био­мет­ри­ку

20.12 Ки­ев­со­вет про­длил со­гла­ше­ния с Ки­ев­га­зом и Ки­ев­во­до­ка­на­лом до при­ня­тия но­вых

20.12 В Ки­е­ве на­чи­на­ет ра­бо­ту пер­вый отель се­ти Marriott International под брен­дом Aloft Kiev

19.12 Ин­декс ин­ве­сти­ци­он­ной при­вле­ка­тель­но­сти Укра­и­ны в 2017 г. вы­шел из не­га­тив­ной плос­ко­сти и со­хра­ня­ет ней­тра­ли­тет - ЕБА

18.12 Уля­на Су­прун: До 2020 ро­ку та­рифів і пе­реліку плат­них по­слуг не бу­де

• дальше…

11.01 Текст ре­ше­ния су­да о спец­кон­фис­ка­ции $1,5 млрд Яну­ко­ви­ча за­сек­ре­чен из-за про­дол­жа­ю­ще­го­ся рас­сле­до­ва­ния - Енин

11.01 Вто­рой гром. Ок­ку­пан­ты в Кры­му и Кер­чен­ский мост ока­за­лись под при­це­лом укра­ин­ских ра­кет

10.01 Гра­ни ци­низ­ма. Как Са­а­ка­шви­ли за­пи­сал­ся в луч­шие дру­зья Ноздров­ской

10.01 Пе­ре­за­груз­ка Поль­ши: что даст Укра­ине сме­на клю­че­вых поль­ских ми­ни­стров

10.01 Де­ло Ноздров­ской: Ко­гда по­до­зре­ва­е­мый за­явит, что он - жерт­ва ре­жи­ма

10.01 Рас­смот­ре­ние де­ла Яну­ко­ви­ча под угро­зой, - ГПУ

09.01 НАБУ за­вер­ши­ла рас­сле­до­ва­ние де­ла Мар­ты­нен­ко

09.01 Укра­и­на за­ня­ла пер­вое ме­сто в рей­тин­ге пас­пор­тов сре­ди стран СНГ и 44-е в ми­ре - Henley & Partners

09.01 Рос­сия со­рва­ла пе­ре­го­во­ры о ми­ро­твор­цах ООН на Дон­бас­се

09.01 Борь­ба с кор­руп­ци­ей мо­жет стать глав­ной ча­стью пла­на Мар­шал­ла для Укра­и­ны

09.01 Ги­бри­ды за­ры­ва­ют­ся в зем­лю и го­то­вят­ся к ата­ке

09.01 Са­га об Укр­те­ле­ко­ме: Ри­нат Ах­ме­тов ата­ко­ван или ма­нев­ри­ру­ет?

09.01 Лон­дон по­ка не бу­дет смяг­чать ви­зо­вый ре­жим с Укра­и­ной

09.01 СМИ: Кур­чен­ко про­дал Они­щен­ко и Фук­су пра­ва на день­ги Яну­ко­ви­ча

05.01 Ляш­ко ку­пил дом сто­и­мо­стью 552 грн за кв. м – де­кла­ра­ция

• дальше…

09:36 Чем нам гро­зит ошиб­ка в про­цес­со­рах Intel

08:43 Пред­став­ле­на Lenovo Mirage Solo — пер­вая гар­ни­ту­ра VR с под­держ­кой Google Worldsense

11.01 На CES 2018 по­ка­за­ли об­нов­лен­но­го секс-ро­бо­та Гар­мо­нию

11.01 Аме­ри­кан­ский про­из­во­ди­тель вер­то­ле­тов Bell Helicopter пред­ста­вил кон­цепт ле­та­ю­ще­го так­си

11.01 В США за­по­до­зри­ли смарт­фо­ны Huawei Mate 10 в шпи­о­на­же

11.01 CES 2018: Razer HyperFlux — си­сте­ма бес­про­вод­ной пе­ре­да­чи энер­гии на мышь через ков­рик

11.01 Не­из­вест­ная ки­тай­ская фир­ма по­стро­и­ла элек­тро­кар с за­па­сом хо­да 700 ки­ло­мет­ров

10.01 Project Linda транс­фор­ми­ру­ет смарт­фон Razer в иг­ро­вой но­ут­бук

10.01 CES 2018: Vivo по­ка­за­ла смарт­фон со ска­не­ром от­пе­чат­ков в дис­плее

10.01 7 оши­бок, ко­то­рые мы со­вер­ша­ем при смене ра­бо­ты

10.01 AT&T раз­вернёт в США се­ти 5G до кон­ца те­ку­ще­го го­да

10.01 Ки­тай­цы сде­ла­ли крос­со­вер с 49-дюй­мо­вой при­бор­кой

10.01 На­ши в Ве­га­се: укра­ин­ские стар­па­ты по­ко­ря­ют ми­ро­вую те­х­вы­став­ку

10.01 Kodak объ­явил о вы­пус­ке соб­ствен­ной крип­то­ва­лю­ты, ак­ции ком­па­нии взле­те­ли на 120%

10.01 Мин­фин США: пре­ступ­ни­ки пред­по­чи­та­ют дол­ла­ры, а не крип­то­ва­лю­ты

• дальше…

10.01 7 оши­бок, ко­то­рые мы со­вер­ша­ем при смене ра­бо­ты

05.01 Син­дром пче­ло­мат­ки: по­че­му на­чаль­ни­цы ме­ша­ют жен­щи­нам де­лать ка­рье­ру

05.01 Ра­бо­та бу­ду­ще­го: 10 на­вы­ков, не­об­хо­ди­мых в 2020 го­ду

04.01 Как Lego стал са­мым вли­я­тель­ным брен­дом

29.12 Ты­ся­чи то­по­вых сай­тов при­ни­ма­ют не­за­мет­ные контр­ме­ры про­тив бло­ки­ров­щи­ков ре­кла­мы

28.12 Ком­па­нии США ме­ня­ют под­ход к по­ис­ку CEO из-за про­бле­мы сек­су­аль­ных до­мо­га­тельств

22.12 Ка­ва­лер па­рик­махер­ских услуг: фе­но­мен успе­ха Toni & Guy

20.12 Про­фес­сии бу­ду­ще­го: че­му учить­ся, чтобы пре­успеть в кон­ку­рен­ции с ро­бо­та­ми

14.12 10 ка­честв, ко­то­рые не лю­бят ра­бо­то­да­те­ли

12.12 Ха­рак­тер мо­жет по­ме­шать ка­рье­ре

04.12 Google и Facebook кон­тро­ли­ру­ют 84% гло­баль­но­го рын­ка циф­ро­вой ре­кла­мы

23.11 Как швед­ская ком­па­ния на­учи­лась пе­ча­тать ча­сти те­ла на 3D-прин­те­ре

22.11 Чер­ная пят­ни­ца: пять осо­бен­но­стей в Укра­ине

21.11 Со­бе­се­до­ва­ние: 4 во­про­са, чтобы при­нять ре­ше­ние

17.11 Нар­ко­ман, ал­ко­го­лик, убий­ца, IT-биз­нес­мен? Как на­чи­на­лась ис­то­рия со­зда­те­ля ан­ти­ви­ру­са McAfee. И за­кон­чи­лась

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно