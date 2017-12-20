Еврокомиссия решила начать беспрецедентную процедуру санкций против Польши

Европейская комиссия приняла три основные меры в рамках рассмотрения вопроса о санкциях против Польши из-за скандальной реформы судопроизводства.

Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс на пресс-конференции в Брюсселе.

"Сегодня конституционность судопроизводства в Польше не может быть гарантирована. 40% судей Верховного суда будут вынуждены уйти в отставку из-за закона, принятого польским парламентом на прошлой неделе. А новые судьи будут назначены президентом по рекомендации Национального совета судопроизводства, в котором доминируют представители правящей партии", - сказал Тиммерманс.

Тиммерманс напомнил, что Еврокомиссия выпустила три рекомендации в течение двух лет, но они не были приняты во внимание. Европейские чиновники также провели 25 встреч с представителями Польши, но результатов они не принесли.

"Комиссия вынуждена констатировать, что на сегодняшний день в Польше существует серьезный риск нарушения верховенства права", - сказал Тиммерманс.

Он назвал три пункта, принятые сегодня в рамках польского вопроса:

- Комиссия выпустила четвертую рекомендацию, четко определив перечень шагов, которые польские власти все еще могут предпринять, чтобы исправить ситуацию в ближайшие три месяца.

- Комиссия решила применить статью 7 договора о ЕС, в которой говорится о серьезных угрозах верховенству права, и подать обоснование для решения Совета ЕС по определению четкого риска серьезного нарушения верховенства права в Польше.

"Однако если Польша в ближайшие три месяца выполнит определенные шаги, Еврокомиссия готова вместе с Европарламентом и Советом пересмотреть свои предложения", - сказал Тиммерменс.

Он также отметил, что эти меры не являются "ядерной опцией", как их назвали в СМИ. "Все, что мы просим, ​​это проанализировать ситуацию и решить, есть ли, по мнению других институтов, нарушения со стороны Польши. Они также могут дать рекомендации польскому правительству", - сказал Тиммерманс.

- Комиссия решила сделать следующий шаг в открытом производстве против Польши за нарушение законодательства ЕС в сфере деятельности судов общей юрисдикции, передав жалобу в Суд ЕС.

Штрафная процедура открывается впервые на основе статьи 7-й Договора о Европейском Союзе. Для ее проведения требуется одобрение Европарламента и решение Совета ЕС большинством в четыре пятых (не менее 22 государств Евросоюза).

Напомним, 15 ноября Европарламент принял критическую резолюцию по Польше, которая рекомендует запустить процедуру применения санкций против страны.

В польском правительстве были убеждены, что ЕС не наложит санкции на их страну.