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Почему Украине придется выпустить новые евробонды
09:43 30.08.2017 |
Агентство Moody"s повысило кредитный рейтинг Украины. Это решение совпадает по времени с началом теоретически проблемного для правительства периода. Уже этой осенью Украине придется решать вопрос поиска денег на выплаты по старому госдолгу. Один из источников этих средств - государственные еврооблигации, которые Украина в "чистом виде" не выпускала с 2013 года.
Возможность привлечь через евробонды несколько миллиардов долларов у Минфина есть. Министерство заявляло о планах пробного размещения от $500 млн до $1 млрд. уже в 2017-м. НБУ прогнозировал выпуск бумаг, как минимум, на $2 млрд в 2018 году.
Главный вопрос - в доходности этих облигаций, которую Украине придется предложить иностранным инвесторам. По мнению опрошенных Liga.net экспертов, зависеть ее уровень будет не столько от рейтингов агентств "большой тройки", сколько от темпов сотрудничества правительства с МВФ.
Moody's держит в мусоре
Решение Moody's повысить кредитный рейтинг Украины на одну строку (с Саа3 до Саа2 с положительным прогнозом) не стало неожиданностью. Агентство единственным из большой тройки держало Украину в "мусорном сегменте" - Fitch и Standard&Poor's еще весной повысили суверенные рейтинги страны до "В-". Теперь даже повышенная оценка Moody"s отстает от этого уровня на 2 позиции, говорит главный экономист Альфа-Банка и Укрсоцбанка Алексей Блинов.
Положение Украины в глазах международных инвесторов после этого почти не изменится. "Более примечательными в этом смысле были решения Fitch и S&P, когда Украина перешла в категорию "В" из, по сути, преддефолтной "С", - рассказывает старший аналитик по макроэкономике и облигациям инвесткомпании Adamant Capital Константин Фастовец. - Но и тогдашний рост украинских бумаг нельзя напрямую связать с этим событием".
Повышение оценок Fitch и S&P без аналогичных решений от Moody"s на практике не имеют ценности для страны из-за "правила наименьшего рейтинга", поясняет член Украинского общества финаналитиков Виталий Шапран. "Регуляторы и участники рынка при наличии двух или более рейтингов должны принимать значение наименьшего из них. - говорит он. - Поэтому последнее решение Moody's все равно удерживает нас в категории Саа (ССС по методологии Fitch и S&P), несмотря на более высокие оценки от других агентств".
Moody"s не просто так более консервативно, чем Fitch и S&P оценивает платежеспособность Украины. Коррекцию своего рейтинга агентство сопроводило таким пояснением: "риск того, что Украина будет не в состоянии спокойно провести рефинансирование долговых обязательств из-за непредвиденных внутренних или внешних финансовых потрясений, остается ключевым и удерживает рейтинг на уровне Caa2".
До конца 2017 года Украине нужно выплатить по старым евробондам, долгу перед МВФ и валютным ОВГЗ $2,2 млрд. В 2018-м долговые затраты превысят $4 млрд, в 2019-2020 - $13,5 млрд. Основной источник рефинансирования этого долга - новые заимствования от МВФ. Дополнительные варианты - валютные ОВГЗ и евробонды.
Независимые доходности
Оценка Украины со стороны двух других агентств в ближайшее время, если и изменится, то разве что в сторону улучшения прогноза, но не повышения самого рейтинга, считает старший аналитик финкомпании Альпари Вадим Иосуб.
Для Украины оценки рейтинговых агентств сейчас имеют скорее символическое значение. Украинские топ-чиновники (премьер Владимир Гройсман и министр финансов Александр Данилюк) назвали решение Mody"s "результатом структурных реформ", но на практике, это не приведет к главному эффекту от подобных изменений - доходности по украинским ценным бумагам скорее всего снижаться не будут, считает Виталий Шапран.
"Рейтинги у Нигерии и Кении, например, выше, чем у Украины, но их бонды торгуются на вторичке с доходностью 15-16%, а украинские - с 14-15%. - рассказывает Шапран. - Разница между рейтингами ААА и ВВВ конечно есть, но в спекулятивной категории доходности могут и не зависеть от оценок агентств".
Сейчас, по данным германской биржи Borse Frankfurt, среди 9 выпусков украинских евробондов наивысшую доходность дают бумаги с погашением в 1 сентября 2027 года. Самые низкие цифры у двух размещений под госгарантии США: 2,25% (погашение 29 сентября 2021 года) и 1,72% (29 мая 2020).
Теоретически, Минфин может разместить новый выпуск и сейчас, но тогда ему придется предложить рынку более высокую доходность, чем у уже существующих бумаг, отмечает Константин Фастовец из Adamant Capital.
"На более высокую доходность инвестор найдется всегда, - говорит Фастовец. - В критичной ситуации Минфин может предложить рынку, скажем 8,5%, и эти бумаги купят, но вслед за этим вырастут в цене и уже выпущенные бонды".
Спросить у МВФ
Более серьезное влияние на стоимость заимствований для Украины на международных рынках оказывает МВФ и его взгляд на украинскую экономику. Главное условие для получения нового транша еще в этом году - парламент должен принять закон о пенсионной реформе, отмечает исполнительный директор CASE Украина Дмитрий Боярчук.
Самая разумная тактика по возвращению Украины на внешний рынок - дождаться решения Фонда по новому траншу, считает руководитель департамента рыночных исследований инвесткомпании Magister Capital Тантели Ратавухери. "В таком случае Минфин может рассчитывать на размещение с доходностью вплоть до 6,25 - 6,50%" - говорит он.
МВФ - это не только условный маркер того, что страну продолжают рефинансировать крупнейшие мировые кредиторы. Это сигнал для рынка, что у Украины есть более дешевый источник заемных средств, чем евробонды с купонным доходом 7+ процентов - занимать под такую доходность в нашем случае не выглядит целесообразным, поясняет Вадим Иосуб из компании Альпари.
Если не учитывать историю с Фондом, интерес к Украине со стороны рынка довольно высок, тем более, что обратить внимание на ВВП-варранты Украины (та самая реструктуризация времен Натальи Яресько с привязкой доходности бумаг к темпам роста ВВП) не так давно советовали аналитики американского инвестбанка JP Morgan, считает Тантели Ратавухери.
"Другой плюс Украины: более высокие, чем в других странах, темпы роста экономики (из-за высокой базы сравнения) - говорит Ратавухери, - Кроме этого, в целом, низкое предложение государственных евробондов (в силу и без того высокого уровня госдолга особенно в Европе) и неплохие объемы валютной выручки после роста цен на металлы".
От последнего фактора будут зависеть и объемы средств, которые понадобится привлечь Украине через евробонды, говорит Дмитрий Бондарчук. "Цены на металлы сейчас действительно хорошие, но ситуация на этом рынке, как всегда не гарантированная, - считает он. - Сейчас цены растут из-за стимулов со стороны Китая. Как будет дальше - неизвестно".
Вне зависимости от внешних условий, вопрос МВФ остается для Украины ключевым. Задачу резкого роста внешних выплат в 2018-19 годах нужно решать уже сейчас, говорит Алексей Блинов из Альфа-Банка и Укрсоцбанка.
Если бы сотрудничество с МВФ шло по изначальному графику, Украине не пришлось бы сейчас вообще делать новых заимствований, отмечает Константин Фастовец. Но с учетом пиковых выплат в 2019 году, возвращаться на рынок с еврооблигациями Украине все равно придется. Без поддержки МВФ сделать это будет трудно, без него - почти невозможно.
Большая проблема - одно из требований Фонда предписывает Украине сократить внешний долг до 71% ВВП до 2020 года. Сейчас это 80% ВВП, поэтому слишком много и тем более слишком дорого, одалживать на внешних рынках правительство не сможет.
"Перспективы - ноль. Только под гарантию правительства США или ЕС. Все что ниже ВВ- размещается с доходностью 10% и выше, - говорит Виталий Шапран. - Только безумец от лица правительства может занимать деньги на таких условиях".
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