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Информация об агентстве
Moody's повысило кредитный рейтинг Украины с позитивным прогнозом
Рейтинговое агентство Moody's Investors Service повысило кредитный рейтинг Украины на одну ступень, с Caa3 до Caa2, и изменило прогноз со "стабильного" на "позитивный".
Об этом говорится в сообщении агенства.
Отмечается, что главными факторами повышения рейтинга стали общее влияние структурных реформ в Украине, которые могут помочь правительству справиться с долговой нагрузкой, а также улучшение позиции страны на внешних рынках.
В агенстве сообщают, что положительный прогноз, отражает импульс реформ - если он сохранится, это может привести к дальнейшему улучшению надежности внутреннего и внешнего долга Украины.
"Такой импульс реформ также поддержит обновление доступа Украины к мировым рынкам капитала, облегчит путь к рефинансированию значительных выплат по внешнему долгу, которые наступят, начиная с 2019 года", - говорится в сообщении.
Рост рейтинга ограничен лишь одной ступенью - с Caa3 до Caa2 - именно из-за груза выплат внешних долгов.
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