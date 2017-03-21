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Что Украина должна доказать МВФ
21:00 20.03.2017 |
Если пауза c выделением транша МВФ будет в пределах двух-трех месяцев, то колебаний курса гривни не ожидается, а Кабмину Владимира Гройсмана такая отсрочка может быть на руку - Верховная Рада не решится отправить правительство в отставку.
Международный валютный фонд отложил на неопределенное время рассмотрение вопроса о выделении Украине очередного транша в размере $1 млрд. Министерство финансов заявило, что отсрочка вызвана необходимостью уточнить макроэкономические показатели в связи с прекращением торговли с оккупированными территориями Донбасса. «ДС» опросила экспертов о том, были ли другие, по их мнению, причины для отсрочки предоставления транша, как решение МВФ отразится на украинской экономике, следует ли ожидать колебаний курса гривни и что должно делать украинское правительство.
Глеб Вышлинский, исполнительный директор в Центре экономических стратегий
Я верю в объяснение причин отсрочки, которое дало Министерство финансов Украины, поскольку кредитная программа должна базироваться на адекватных расчетах. Поскольку эффект блокады значительный, то пересчет базовых цифр имеет значение.
Если вопрос об очередном кредите МВФ будет разрешен в течение нескольких недель, то особых последствий не будет. Соответственно, влияние на курс может быть только от сочетания этого психологического фактора и самой блокады. Но эффект будет минимизирован сезонным превышением предложения валюты над спросом.
Я не исключаю, что МВФ будет внимательно следить за назначением аудитора НАБУ от Верховной Рады и страны - ключевые акционеры МВФ используют нынешнюю паузу для давления на власть, чтобы обеспечить назначение независимого кандидата от парламента.
Александр Крамаренко, главный редактор журнала «Деньги»
Необходимость уточнения макроэкономических показателей - это единственное реальное объяснение, поскольку имеет прямую связь с маяками - размером бюджетного дефицита. Прямой связи с меморандумом вопрос о назначении аудитора НАБУ не имеет.
Вопрос о сроках, в течение которых МВФ вернется к украинскому вопросу, будет зависеть от оперативности технической миссии и готовности Минфина Украины показать компенсаторы потерь госбюджета от потери налоговых поступлений от предприятий, расположенных на неконтролируемой территории. Ну и прогноз платежного баланса тоже, так как теряется валютная выручка.
На курс гривни перенос предоставления транша на один-два месяца не повлияет никак. Скорее повлияет прекращение предварительного контроля импортных контрактов Нацбанком с 22 марта. Но если четвертый транш отложится дальше чем на лето, то повлияет.
От украинских властей сейчас требуется быстро пересчитать показатели госбюджета с учетом потери поступлений налогов и валютной выручки. И доказать миссии МВФ, которую ожидают в ближайшие дни, что это не разрушит выполнение маяков по бюджетному дефициту.
Александр Паращий, руководитель аналитического отдела Concorde Capital
О необходимости пересмотра макроэкономических показателей говорят не только наши власти, но и МВФ. Очевидно, что если Украина говорит о возможных потерях от блокады в размере $2 млрд, то есть вдвое больше, чем размер ожидаемого транша, то у МВФ возникает вполне резонный вопрос по этой блокаде. С другой стороны, вполне возможно, что если бы блокада была единственной новостью последних дней, раздражающей наших западных партнеров, то МВФ мог бы на это и закрыть глаза.
Серьезных последствий от отсрочки транша не должно быть, хотя некоторая паника неизбежна, ведь событие является «негативным сюрпризом». Возможно, для правительства Гройсмана это даже неплохо - вряд ли парламент решится выразить ему недоверие в таких условиях в середине апреля.
На курс гривни это событие если и повлияет, то в ближайшие несколько дней, на возможных панических настроениях. На баланс спроса и предложения на рынке в перспективе нескольких недель и дольше это никакне должно сказаться.
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