Дмитро Боярчук, виконавчий директор CASE Україна

Минулого тижня відбулась епохальна подія - НБУ нарешті дозволив українцям легально відкривати рахунки за кордоном без дозволу держави. Вільно виводити кошти закордон - ще не дозволив, а от відкрити сам рахунок вже можна. Відразу пішов вал критики, що це нічого не змінить, що це косметичні реформи і взагалі це реформа для олігархів, які легалізують награбоване.

Важко сперечатись з тим, що це невеликий крок і що насправді тисячі українців і так відкривали рахунки нікого не питаючи. Проте є кілька нюансів, які роблять навіть цей невеликий крок епохальною реформою в наших умовах.

На безглуздість ліцензування закордонних рахунків звернули увагу вже давно.

Проте розуміння того, наскільки негативно це впливає на діяльність експортерів прийшло лише під час роботи із законопроектом № 4496 про усунення адміністративних бар'єрів для експорту послуг. Як з'ясувалось, мікро-експортери (фрілансери, підприємці, просто громадяни) не мають легальної можливості отримувати виручку із закордону. Саме тому і пішов величезний запит на Paypal в Україні. А парадокс полягав в тому, що легально робити платежі закордон українці можуть (тим самим збільшуючи відтік валюти), а легально заводити зароблену виручку - зась. Входження Paypal на український ринок, звичайно, вирішило б цю проблему, але чи то Paypal не хоче в Україну, чи то, все ж таки, з українського боку були якісь традиційні перепони. У будь-якому випадку особливого прогресу в цьому питанні не було.

На цьому фоні і з'явилась ідея дозволити українцям вільно відкривати рахунки за кордоном (без зняття інших обмежень), щоб можна було цивілізовано заводити валютну виручку.

До речі, наявність закордонного рахунку також відкриває можливість користуватись Paypal для отримання платежів.

На скільки перспективна тема мікро-експорту? І яка ціна питання? Очікується, що в 2017-му році обсяг електронної торгівлі в світі складе $2 трлн. Це десь в 22 рази більше ніж річний ВВП України. Це той ринок, де українці дуже слабо присутні. Це ринок, де немає ніяких обмежень та квот. Це той ринок, де від вас вимагається лише якість продукції, а збут іде з мінімальними витратами.

Уявімо, що ви живете десь в Житомирській області і вмієте робити найкращі в світі вишиванки. Раніше щоб знайти свого покупця вам треба було їхати в Київ і витрачати на це купу часу та сил. Зараз існують такі глобальні майданчики як Amazon та Alibaba, які за кілька секунд дають вам доступ до глобального ринку - усі любителі вишиванок світу зможуть побачити вашу продукцію і навіть купити її. Покупку доставляють оператори поштового зв'язку, які вже давно мріють щоб українці нарешті почали займатись електронною комерцією.

Саме такі можливості відкриваються перед нами після легалізації закордонних рахунків.

Виникає багато суміжних питань. Як відкрити рахунок за кордоном, сидячи в Житомирі? Як спростити оподаткування цих коштів в Україні? І вирішення цих нюансів буде потребувати додаткового часу та сил. Проте основний крок до ринку розміром $2 трлн вже зроблено. І це дуже важливий крок для усіх нас.

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