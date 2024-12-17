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ChatGPT від OpenAI тепер зможе реагувати на відео у реальному часі
17:45 17.12.2024 |
OpenAI представила нову функцію ChatGPT - відтепер чат-бот матиме "очі" та зможе реагувати на відео та голос у реальному часі завдяки розширеному голосовому режиму Advanced Voice.
Функція дозволить користувачам вмикати камеру на своєму пристрої та демонструвати чат-боту все, що відбувається навколо. Користувачі зможуть ставити питання на основі того, що відбувається в кадрі.
Під час презентації нової функції на стіл поставили набір для кави й попросили чат-бота пояснити процес приготування. Бот крок за кроком детально розповів, що і в якій послідовності робити, а також відповідав на уточнювальні запитання.
Крім того, з чат-ботом можна буде ділитися екраном. ChatGPT зможе бачити все, що відбувається на екрані пристрою та відповідати на контекстуальні питання. Наприклад, відкривши месенджер, чат-бот може допомогти написати відповідь на повідомлення.
Нова функція зʼявиться в тарифних планах ChatGPT Plus і Pro вже наступного тижня. Для бізнесу та навчання це нововведення буде впроваджено на початку 2025 року.
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