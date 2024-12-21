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АНАЛІТИКА

FT: Трамп сказав Європі, що його адміністрація продовжить підтримку України

 

Обраний президент США Дональд Трамп сигналізував Європі, що після вступу на посаду продовжить військову підтримку України.

Про це сказали поінформовані співрозмовники Financial Times, пише "Європейська правда".

За словами трьох джерел FT, поінформованих про переговори із західними посадовцями, Трамп має намір продовжити постачання американської військової продукції Україні після своєї інавгурації.

Британські посадовці, які відвідували Вашингтон на початку грудня, заявили виданню, що обраний президент США вважає: постачання зброї Україні після "припинення вогню" відповідає ідеї "миру через силу".

Водночас, за їхніми словами, Трамп досі вважає, що Україна ніколи не повинна отримати членство в НАТО, і хоче негайного припинення конфлікту.

Під час своєї передвиборчої кампанії Дональд Трамп обіцяв припинити допомогу Україні та змусити Київ до негайних мирних переговорів, нагадує Financial Times.
Ключові теги: США
 

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