Фінансові новини
- |
- 18.12.24
- |
- 18:08
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У США можуть заборонити роутери TP-Link через загрозу нацбезпеці
15:49 18.12.2024 |
Влада США розслідує, чи становить китайська компанія, чий популярний домашній інтернет-маршрутизатор пов'язують із кібератаками, загрозу національній безпеці, та розглядає можливість заборони її пристроїв.
Про це повідомляє The Wall Street Journal.
Компанія TP-Link, виробник маршрутизаторів, була заснована в Китаї і займає близько 65% ринку маршрутизаторів для домашнього та малого бізнесу в США.
Розслідування щодо TP-Link проводять Міністерства торгівлі, оборони та юстиції США. За словами джерел, знайомих із ситуацією, наступного року влада може заборонити продаж маршрутизаторів TP-Link у США. Одне з відомств Міністерства торгівлі вже надіслало компанії повістку.
Ймовірно, дії проти компанії ініціюватиме адміністрація Дональда Трампа, яка декларує жорсткий підхід до Китаю.
За даними аналізу Microsoft, опублікованого у жовтні, китайська хакерська група підтримує масштабну мережу зламаних мережевих пристроїв, переважно складаючи її з тисяч маршрутизаторів TP-Link.
Ця мережа використовується різними китайськими хакерами для запуску кібератак. Їхніми цілями були західні організації, включаючи аналітичні центри, урядові установи, неурядові організації та постачальники Міністерства оборони США.
Маршрутизатори TP-Link часто поставляються клієнтам із вразливостями у безпеці, які компанія нерідко ігнорує, за словами обізнаних джерел. Хоча маршрутизатори інших виробників також можуть мати недоліки, TP-Link, як стверджується, не співпрацює із дослідниками, які виявляють ці проблеми.
TP-Link продає свою продукцію у США через підрозділ, розташований у Каліфорнії. Представниця цього підрозділу заявила, що компанія оцінює потенційні ризики для безпеки та вживає заходів для усунення відомих вразливостей.
"Ми готові до співпраці з урядом США, щоб продемонструвати, що наші практики безпеки відповідають галузевим стандартам, а також нашу постійну прихильність до ринку США, американських споживачів і національної безпеки США", - зазначила вона.
На запит про можливі дії проти TP-Link, представник китайського посольства у Вашингтоні Лю Пен'юй заявив, що США використовують привід національної безпеки для "придушення китайських компаній". Він додав, що Пекін буде "рішуче захищати" законні права та інтереси китайських фірм.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|ВР не підтримала відкликання Бойка з профільного комітету - нардеп
|Україна отримала від ЄС ще 4,1 мільярда євро за програмою Ukraine Facility
|Рахункова палата виявила порушення телеканалу «Рада» на мільйони гривень
|Правоохоронці затримали голову КРАІЛ, підозрюють у пособництві РФ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Дерипаска програв суд про зняття санкцій Євросоюзу
|Індійська рупія знову впала до історичного мінімуму
|В уряді ФРН допускають збільшення чисельності Бундесверу до 230 тисяч
|Британія ввела санкції проти ключової компанії в секретній мережі нафтоторгівлі РФ – WSJ
|Зеленський: «Не можна заморозити війну, а потім домовлятись з росіянами про мир»
|ЗМІ: У ЄС обговорюють обмеження пересування російських дипломатів в Євросоюзі
|Мінфін США ввів санкції проти мережі з відмивання грошей північнокорейських хакерів
Бізнес
|ChatGPT від OpenAI тепер зможе реагувати на відео у реальному часі
|В Instagram з'явилась можливість писати відкладені повідомлення
|Рада спростила процедуру торгівлі вживаними авто, щоб зменшити тіньовий ринок
|Інвестиційна компанія зі США купує ізраїльського розробника шпигунського ПЗ Paragon за $900 млн
|Користувачі Apple та Samsung не бачать користі від ШІ-функцій — дослідження SellCell
|У США вимагають від Google та Apple видалити TikTok до 19 січня 2025 року
|ЄС інвестує понад $11 мільярдів в альтернативу Starlink Ілона Маска