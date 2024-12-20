Країни «Великої сімки» можуть знизити ліміт ціни на російську нафту до $40 за барель, – Bloomberg

Країни "Великої сімки" (G-7) шукають спосіб посилити обмеження ціни на російську нафту, щоб зменшити здатність Москви фінансувати війну проти України.

Варіанти, які зараз розглядаються, варіюються від фактичної заборони надання послуг для транспортування російської нафти до зниження цінового порогу з нинішніх $60 до приблизно $40 за барель, нижче якого такі послуги все ж можна надавати, повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

Чинні обмеження передбачають, що західні компанії можуть страхувати і транспортувати російську нафту лише тоді, коли вона купується нижче цінового порогу, який зараз становить $60 за барель.

Ціновий ліміт був розроблений, щоб обмежити доходи Росії від продажу нафти, водночас утримуючи світові ціни на нафту від стрімкого зростання. Оскільки зараз ціни на нафту падають на тлі прогнозів глобального профіциту в 2025 році, союзники України готові вжити більш агресивних заходів, зауважує Bloomberg.

Зважуючи можливі варіанти, країни G-7 прагнуть збалансувати потенційний економічний вплив будь-яких подальших кроків з іншими питаннями, такими як безпека на морі, зазначають джерела.

Співрозмовники агентства попередили, що дискусії тривають і наразі немає консенсусу щодо цього питання.

Водночас Росія все ширше використовує так званий "тіньовий флот" танкерів, які часто працюють із невідомими страховиками чи власниками, щоб транспортувати свою нафту на нові ринки, зокрема в Азію. Цей тіньовий флот допоміг Росії обійти запроваджене країнами "Великої сімки" обмеження, оскільки ціни на її нафту перевищували встановлений ними поріг протягом більшої частини року.

У відповідь країни G-7 наклали санкції на десятки суден і організацій, залучених до тіньової торгівлі. Ряд країн Північної Європи також посилюють перевірки наявності належного страхування у російських танкерів.

Як повідомлялося, раніше голова "Роснєфті" Ігор Сєчін заявив, що ринок найближчі два рок може зіткнутися зі зниженням цін на еталонний сорт нафти Brent до $60 за барель.

За його словами, щоб "мінімізувати ризики" до бюджету компанії закладено ще нижчу ціну - $45-50 за барель російського сорту Urals. Це майже на 30% менше, ніж зараз.

Від квітня російська нафта вже подешевшала майже на 16% , і коштує близько $63 за барель. Це менше, ніж закладено до бюджету Росії, який розрахований, виходячи з ціни нафти $70 за барель у 2024 році, а наступного року - $69,7.

Втім, ціни близько $60 за барель вже "некомфортні" для російського бюджету, особливо через витрати на розв'язану Росією повномасштабну війну проти України.