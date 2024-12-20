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Вийшла друком книга Залужного «Моя війна»
16:28 20.12.2024 |
Ця книжка - особиста розповідь генерала Валерія Залужного про шлях від хлопчака до Головнокомандувача Збройних сил України. А водночас це історія країни, яка прямує до війни: спершу примарної, у можливість якої ніхто не вірив, а згодом великої і повномасштабної.
Основний: У цій книжці Валерій Залужний тісно переплітає події різних часів: з мирної школи 80-х у Новограді-Волинському (сьогодні - Звягель) він перенесе вас на Донбас 2015-го, у напівзруйнований клас; із казарм військового училища - до окопів та бліндажів 2014-го; із затишної квартири, обжитої дружною родиною, - у бункери урядового кварталу 2022-го...
Кожне слово цієї книжки по-військовому виважене і по-людяному щире. «Моя війна» - це особиста розповідь генерала Валерія Залужного про шлях від хлопчака до Головнокомандувача Збройних сил України, а водночас це історія країни, яка прямує до війни: спершу примарної, у можливість якої ніхто не вірив, а згодом великої, ґлобальної, повномасштабної.
«Моя війна» - перша частина трилогії, яку становитимуть книжки «Моя війна», «Наша війна» та «Їхня війна».
Книжку має 248 сторінок, тканинну обкладинку із тисненням та картонний шубер.
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