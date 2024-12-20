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Нацбанк пом'якшив деякі валютні обмеження для бізнесу
13:42 20.12.2024 |
Національний банк вирішив з 21 грудня пом'якшити низку валютних обмежень, що має підтримати роботу вітчизняних виробників та поліпшити умови ведення бізнесу в Україні.
Про це повідомляє пресслужба регулятора.
Зазначається, що заходи з валютної лібералізації стосуються низки напрямів. Зокрема, пом'якшується заборона на купівлю-продаж банківських металів.
Так, Нацбанк дає змогу юридичним особам й фізичним особам-підприємцям купувати та продавати банківські метали без фізичної поставки за безготівкові гривні.
Починаючи з 21 грудня бізнес зможе проводити відповідні операції, за таких умов:
* потреба в здійсненні операції обґрунтовується виробничою діяльністю таких компаній (бізнес займається виробництвом ювелірних виробів);
* компанії/підприємці займалися діяльністю у сфері виробництва ювелірних виробів до початку повномасштабного вторгнення, що підтверджується відповідними документами.
"Такі зміни дадуть змогу забезпечити стабільну роботу вітчизняних виробників у ювелірній галузі, зменшать обсяг імпорту готових ювелірних виробів, а також знизять тиск на виробничі витрати бізнесу завдяки можливості безпосередньо закуповувати сировину", - пояснили в НБУ.
Крім того, регулятор розширює дозвіл на купівлю валюти для оператора ядерних установок.
НБУ передбачив можливість купівлі валюти оператором ядерних установок без урахування залишків коштів в іноземній валюті, отриманих не пізніше 31 жовтня 2024 року в межах надходжень за кредитним договором з нерезидентом-кредитором, гарантом за яким є іноземне експортно-кредитне агентство/іноземна держава через уповноважену нею особу.
Такі зміни мають підтримати безперебійність поставок ядерного палива, що важливо для роботи атомних станцій, а відповідно для енергетичної безпеки України, пояснили в Нацбанку.
Водночас НБУ продовжує уніфікацію підходів до сплати українським бізнесом купонів за єврооблігаціями.
Додатково до наявних наразі можливостей Нацбанк актуалізував норми, що дозволяють українським компаніям відшкодовувати нерезидентам витрати, понесені через сплату купонів за єврооблігаціями.
Норми оптимізовано таким чином, щоб усі українські компанії, які залучали кошти для фінансування проєктів в Україні через випуск євробондів, мали однакові можливості їхнього відшкодування нерезидентам.
"Такі перекази можуть здійснюватися лише за рахунок власної іноземної валюти за виконання низки умов, визначених у постанові НБУ. Зміни не матимуть негативного впливу на валютний ринок, натомість збільшать імовірність нових залучень капіталу в Україну", - зауважує регулятор.
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