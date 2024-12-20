Фінансові новини

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АНАЛІТИКА

"Коаліція дронів" з січня почне масово постачати Україні безпілотники різного типу

 

Країни "коаліції дронів" та "морської коаліції" у рамках формату "Рамштайн" з січня почнуть масово постачати Україні безпілотники різного типу, йдеться про масштаби на "десятки тисяч" апаратів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у виступі перед депутатами Палати громад заявив заступник міністра оборони Британїі Люк Поллард.

Посадовець зазначив, що Британія продовжує співпрацювати з країнами формату "Рамштайн" і не виключно ними для того, щоб збільшити темпи постачання зброї в Україну та збільшити ціну ведення війни для Росії.

"Можу підтвердити, що у січні очікується значна зміна - ми почнемо постачати десятки тисяч дронів через коаліції морських та безпілотних спроможностей, які Сполучене Королівство очолює разом з нашими партнерами Норвегією та Латвією", - зазначив Полард.

Заступник міністра не навів додаткових деталей з цього приводу.

Нагадаємо, у червні Британія і Латвія від імені "коаліції дронів" оголосили конкурс на поставку Україні безпілотних літальних апаратів FPV на суму 352 тисячі євро.

У липні країни-учасниці "коаліції дронів" підписали Меморандум про взаєморозуміння, в межах якого створили спільний фонд на 45 млн євро.

У листопаді міністр оборони України Рустем Умєров у листопаді повідомив, що цьогоріч країни "коаліції дронів" виділять на підтримку сил оборони України 1,8 млрд євро.
 

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