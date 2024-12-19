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Зеленський: Україна нічого не підписувала, ніяких «стамбульських угод» не існувало
17:27 19.12.2024 |
Президент Володимир Зеленський заявляє, що ніяких "стамбульських угод" не існувало і Україна нічого не підписувала.
"Здивований його (Путіна - ІФ-У) заявами про те, що він до чогось готовий, тому що він завжди каже, що я нелегітимний. Щодо "стамбульських угод", яких ніколи не існувало, то був ультиматум Російської Федерації в перший день окупації нашої країни у 2022 році. Їхні гінці з різних напрямків, використовуючи різні джерела, показували нам деталі цього ультиматуму. Цих гінців уже немає, вони втекли до Росії або за кордон. У будь-якому разі, Україна не погодилася на ультиматум РФ", - сказав Зеленський на пресконференції в Брюсселі в четвер.
Зеленський зазначив, що Росія пробувала робити наступні кроки, зокрема пом'якшувати позиції.
"Це були зустрічі і в Білорусі, і в Туреччині. Всі ці зустрічі вони назвали "стамбульськими угодами". Україна нічого не підписувала, ніяких угод не існувало". Була відповідь на ультиматум Росії", - підсумував президент.
Раніше в четвер під час прямої лінії Путін сказав, що нібито готовий вести переговори про мир з Україною на основі домовленостей 2022 року в Стамбулі та з урахуванням ситуації на фронті.
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