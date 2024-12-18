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Конго подає кримінальні скарги проти Apple через «криваві” мінерали
11:50 18.12.2024 |
Демократична Республіка Конго подала кримінальні скарги проти дочірніх компаній Apple у Франції та Бельгії. Компанію звинувачують у використанні "кривавих" мінералів з регіону, повідомляє Reuters.
У двох паралельних скаргах, поданих у понеділок 16 грудня 2024 року до паризької прокуратури та бельгійського слідчого судді, Конго звинувачує Apple France, Apple Retail France та Apple Retail Belgium у низці злочинів. Зокрема, компанії звинувачують у приховуванні воєнних злочинів, відмиванні забруднених корисних копалин, обробці вкрадених товарів та здійсненні оманливих комерційних дій для забезпечення чистоти ланцюжків постачання.
У Конго видобувають мінерали групи 3T, до яких входять олово, вольфрам та золото. Вони є ключовою сировиною для виробництва електронних компонентів, що використовуються в пристроях компанії, таких як iPhone та MacBook. Деякі копальні, де видобуваються ці мінерали, контролюються озброєними угрупованнями, які причетні до масових убивств мирного населення, масових зґвалтувань, грабежів та інших злочинів.
Хоча Apple офіційно не розкриває основні джерела мінералів та ланцюги постачання, міжнародна група юристів від імені Конго ще у квітні звернулася до компанії зі стурбованістю щодо можливого нелегального походження мінералів. Наразі юристи, що представляють інтереси країни, зробили ще один крок, подавши кримінальні скарги.
Судові заяви спрямовані не лише проти окремих відділів компанії у Франції та Бельгії, а й проти Apple в цілому. Францію та Бельгію обрали через їхній сильний акцент на корпоративній підзвітності. Тепер судові органи обох країн мають вирішити, чи розпочинати подальше розслідування скарг та порушувати кримінальні справи.
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