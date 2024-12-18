Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Конго подає кримінальні скарги проти Apple через «криваві” мінерали

 

Демократична Республіка Конго подала кримінальні скарги проти дочірніх компаній Apple у Франції та Бельгії. Компанію звинувачують у використанні "кривавих" мінералів з регіону, повідомляє Reuters.

У двох паралельних скаргах, поданих у понеділок 16 грудня 2024 року до паризької прокуратури та бельгійського слідчого судді, Конго звинувачує Apple France, Apple Retail France та Apple Retail Belgium у низці злочинів. Зокрема, компанії звинувачують у приховуванні воєнних злочинів, відмиванні забруднених корисних копалин, обробці вкрадених товарів та здійсненні оманливих комерційних дій для забезпечення чистоти ланцюжків постачання.

У Конго видобувають мінерали групи 3T, до яких входять олово, вольфрам та золото. Вони є ключовою сировиною для виробництва електронних компонентів, що використовуються в пристроях компанії, таких як iPhone та MacBook. Деякі копальні, де видобуваються ці мінерали, контролюються озброєними угрупованнями, які причетні до масових убивств мирного населення, масових зґвалтувань, грабежів та інших злочинів.

Хоча Apple офіційно не розкриває основні джерела мінералів та ланцюги постачання, міжнародна група юристів від імені Конго ще у квітні звернулася до компанії зі стурбованістю щодо можливого нелегального походження мінералів. Наразі юристи, що представляють інтереси країни, зробили ще один крок, подавши кримінальні скарги.

Судові заяви спрямовані не лише проти окремих відділів компанії у Франції та Бельгії, а й проти Apple в цілому. Францію та Бельгію обрали через їхній сильний акцент на корпоративній підзвітності. Тепер судові органи обох країн мають вирішити, чи розпочинати подальше розслідування скарг та порушувати кримінальні справи.
За матеріалами: mezha.media
Ключові теги: Apple
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,9048
  0,0777
 0,19
EUR
 1
 43,9581
  0,0438
 0,10

Курс обміну валют на сьогодні, 09:38
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5240  0,10 0,24 42,1224  0,08 0,19
EUR 43,7248  0,09 0,20 44,4100  0,07 0,16

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8850  0,05 0,12 41,9050  0,05 0,13
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес