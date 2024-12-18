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ЗМІ розкрили технічні характеристики відеокарт GeForce RTX 5060 та RTX 5060 Ti від NVIDIA
09:31 18.12.2024 |
NVIDIA представить відеокарти GeForce RTX 50-ої серії 6 січня (в Європі - 7 січня) на виставці CES 2025 у Лас-Вегасі.
Виробник ще не розкрив технічні параметри нових графічних процесорів, але у ЗМІ з'явилася інформація про дві моделі.
Портал Wccftech опублікував ексклюзивну інформацію про параметри відеокарт GeForce RTX 5060 і RTX 5060 Ti.
Так, обсяг відеопам'яті у RTX 5060 буде 8 ГБ, а у потужнішої RTX 5060 Ti - 16 ГБ.
За інформацією видання виробник не стане змінювати 128-бітну шину пам'яті - вона буде такою ж, як у відеокарт 40-ої серії. При цьому RTX 5060 і RTX 5060 Ti отримають GDDR7-відеопам'ять, яка забезпечить передачу даних зі швидкістю 28 Гбіт на секунду.
Загальні показники пропускної спроможності пам'яті нових відеокарт будуть на 55% вищими, ніж у RTX 4060 Ti та на 65% більшими, ніж у RTX 4060.
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