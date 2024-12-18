Honda і Nissan ведуть переговори про злиття

Японські Honda і Nissan ведуть переговори про поглиблення зв'язків, включно з можливим злиттям. Об'єднання створить компанію вартістю 54 млрд доларів з річним обсягом виробництва 7,4 млн автомобілів, що зробить її третьою за величиною автомобільною групою у світі за обсягом продажів автомобілів після Toyota і Volkswagen.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У березні дві компанії вже уклали стратегічне партнерство з метою спільного розроблення електромобілів, проте фінансові та стратегічні проблеми Nissan, які загострилися останніми місяцями, ще більше загострили необхідність тіснішої співпраці з більшим конкурентом Honda.

Переговори між Honda і Nissan, про які вперше повідомила газета Nikkei, дадуть змогу компаніям тісніше співпрацювати у сфері технологій і допоможуть їм створити більш грізного конкурента Toyota на внутрішньому ринку.

За словами анонімних джерел Reuters, обговорення зосереджені на пошуку шляхів зміцнення співпраці і включають можливість створення холдингової компанії.

За словами одного з джерел, компанії також обговорюють можливість повного злиття, а також розглядають шляхи співпраці з Mitsubishi Motors, в якій Nissan є найбільшим акціонером з часткою в 24%.

Ринкова капіталізація Honda становить близько 44 млрд доларів, а Nissan - близько 10 млрд доларів, що означає, що повне злиття буде більшим, ніж гігантська угода на 52 млрд доларів між Fiat Chrysler і PSA у 2021 році зі створення Stellantis.

Ландшафт, що змінюється

За останній рік Tesla розв'язала цінову війну на ринку електромобілів і BYD посилив тиск на автовиробників, які втрачають гроші на автомобілях наступного покоління. Це чинило тиск на такі компанії, як Honda і Nissan, щоб вони шукали способи скорочення витрат і прискорення розробки автомобілів, і злиття є важливим кроком у цьому напрямку.

"У середньостроковій і довгостроковій перспективі це добре для японської автомобільної промисловості, оскільки створює другу вісь проти Toyota", - сказав Сейдзі Сугіура, старший аналітик Tokai Tokyo Intelligence Laboratory.

За його словами, конструктивне суперництво з Toyota є позитивним фактором для стагнуючої японської автомобільної промисловості, коли їй доводиться конкурувати з китайськими автовиробниками, Tesla та іншими.

Будь-яке злиття піддасться пильній увазі з боку США, і обраний президент Дональд Трамп пообіцяв зайняти жорстку позицію щодо імпортних автомобілів, включно із погрозою запровадження 25%-вих мит на автомобілі, які постачаються з Канади і Мексики.