Голова Представництва НАТО: Не слід витрачати час на розмови про російські ядерні загрози через брязкання зброєю з боку Путіна

НАТО цілодобово оцінює ядерні загрози у світі й наразі не бачить серйозних фактичних змін у ядерній політиці Росії, заявив голова Представництва НАТО в Україні Патрік Тернер.

"Ми завжди оцінюємо, чи є серйозна ядерна загроза, 24/7, кожного дня року. Ми ставимося до цього дуже серйозно. Ми не бачимо серйозних фактичних змін у ядерній політиці Росії. Останнім часом щонайменше двічі було сказано, що Росія переглянула свою ядерну доктрину, але ми не бачимо зростання реальної загрози", - сказав Тернер в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Він наголосив, що НАТО цілодобово приділяє увагу наявності ефективних сил і засобів стримування і оборони, нагадавши, що три члени НАТО мають свої сили ядерного стримування.

"Але ми не вважаємо, що наразі є реальне зростання загрози застосування Росією ядерної зброї. І ми не вважаємо корисним витрачати наш час на розмови про російські ядерні загрози через брязкання зброєю з боку Путіна", - заявив Тернер.

Говорячи про російський т. зв. "Орєшнік", Тернер наголосив, що використання такої системи - це ескалація, але це також призначено або "для того щоб утримати союзників із НАТО від надання допомоги Україні, або для того щоб деморалізувати українське населення".

"Я не бачу жодних ознак того, що вона досягла успіху в обох аспектах - ні в стримуванні членів НАТО, які підтримують Україну, ні в деморалізації українського населення", - заявили в альянсі.