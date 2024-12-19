Фінансові новини
- |
- 19.12.24
- |
- 19:04
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Данія виділить понад 280 млн євро для зміцнення ППО України
17:46 19.12.2024 |
Уряд Данії підготував 23-й за ліком пакет військової допомоги Україні на суму 2,1 млрд данських крон (281,5 млн євро) на посилення протиповітряної оборони та бойової авіації.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомило данське Міністерство оборони.
У межах пакета допомоги Данія виділяє кошти, серед іншого, на посилення української протиповітряної оборони та експлуатацію українських винищувачів F-16.
Крім того, Данія передає кілька бойових машин піхоти CV90 у співпраці зі Швецією, відряджає додаткових військовослужбовців до місії НАТО з підтримки України і збільшує свій внесок у військову місію ЄС з підтримки України.
Пакет допомоги фінансується за рахунок перерозподілу коштів в межах Українського фонду - спеціального фонду, створеного Данією для допомоги Україні - у 2024 році та отриманих внесків з Європейського фонду миру.
Крім того, решту 275 млн данських крон, що залишились, перерозподілять для посилення фінансового внеску у "розвиток потенціалу винищувальної авіації України", йдеться в повідомленні.
Загалом із 2023 по 2028 рік Данія заклала 64,8 млрд данських крон на військову підтримку України, яку реалізує через спеціальний Український фонд. З них уже були витрачені або закладені понад 50 млрд крон.
У жовтні уряд Данії оголосив про 21-й пакет військової допомоги Україні, спрямований як на постачання зброї зі складів, так і на її замовлення в міжнародних постачальників.
У грудні Україна також отримала другу партію винищувачів F-16 від Данії.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський: Україна нічого не підписувала, ніяких «стамбульських угод» не існувало
|ЗМІ: Україна визнала ураження НПЗ на Ростовщині - своєю зброєю
|Українці вважають, що найбільше розвитку держави шкодить робота в Раді «Слуги народу», - опитування КМІС
|ВР виключила Бойка з комітету з прав людини
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Британія готує для України пакет на 286 млн доларів. Хілі висловився про відправку військ
|Світовий банк виділяє Україні перші кошти кредиту США за рахунок росактивів
|Україна вдарила західними ракетами: на Ростовщині є влучання
|Китай може долучитися до мирних переговорів між Україною і Росією, але не як головний посередник – Салліван
|Фірма росіянки з паспортом США скупила в Україні активи ліквідованих банків РФ – Схеми
|У ЄС обговорюють відправку миротворців до України: Reuters дізналося ймовірну кількість
Бізнес
|ЄС розпочав розслідування щодо TikTok через ризики безпеки під час виборів у Румунії
|ChatGPT від OpenAI тепер зможе реагувати на відео у реальному часі
|В Instagram з'явилась можливість писати відкладені повідомлення
|Рада спростила процедуру торгівлі вживаними авто, щоб зменшити тіньовий ринок
|Інвестиційна компанія зі США купує ізраїльського розробника шпигунського ПЗ Paragon за $900 млн
|Користувачі Apple та Samsung не бачать користі від ШІ-функцій — дослідження SellCell
|У США вимагають від Google та Apple видалити TikTok до 19 січня 2025 року