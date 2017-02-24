Национальный банк Украины (НБУ) разрешил физическим лицам размещать полученную за рубежом валютную выручку на иностранных счетах без индивидуальной лицензии центробанка, сообщается на веб-сайте НБУ.

Соответствующие изменения в условия лицензирования операций физических лиц по размещению средств на зарубежных счетах и осуществлению инвестиций за пределы Украины утверждены постановлением правления НБУ №14 "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты НБУ" от 23 февраля 2017 года.

Изменения вступают в силу с 25 февраля 2017 года.

Индивидуальная лицензия также не потребуется для инвестирования/реинвестирования таких средств за пределами Украины, в том числе для торговли финансовыми инструментами на иностранных биржах и других операций.

В числе возможных зарубежных доходов может быть заработная плата, пенсия, дивиденды, наследство.

В то же время Нацбанк подчеркивает, что возможность проведения ряда операций по размещению средств на зарубежных счетах и осуществление инвестиций за пределы Украины без индивидуальных лицензий НБУ не освобождает физических лиц от обязанности декларировать доходы и платить налоги с них в Украине в соответствии с национальным законодательством.

Кроме того, при осуществлении перевода средств из Украины с целью их инвестирования или размещения на зарубежных счетах физические лица, как и раньше, должны иметь индивидуальные лицензии НБУ.

"Это является требованием декрета Кабинета министров от 19 февраля 1993 года № 15-93 "О системе валютного регулирования и валютного контроля", которая направлена на предотвращение непродуктивного оттока капитала из страны", - объясняет Нацбанк.

По данным НБУ дальнейшая либерализация валютных операций физических лиц, которые сейчас требуют лицензирования, будет осуществляться в соответствии с концепцией нового валютного регулирования и на основании нового закона "О валюте". Соответствующий законопроект сейчас разрабатывается Нацбанком совместно с привлеченными Европейской комиссией экспертами.

