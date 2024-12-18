Ірландія оштрафувала Meta на 251 млн євро за витік даних із Facebook

Комісія захисту даних Ірландії (DPC) оштрафувала компанію Meta на 251 млн євро за недотримання Регламенту ЄС про конфіденційність даних. Про це повідомляє Euractiv із посиланням на заяву ірландського регулятора.

Штраф було виписано за порушення безпеки соцмережі Facebook, яке торкнулося близько трьох мільйонів акаунтів у Європейській економічній зоні.

Причиною злому стала помилка в архітектурі Facebook, яка дозволяла неавторизованим особам за допомогою скриптів експлуатувати вразливість у коді Facebook та переглядати закриті профілі користувачів.

Компанія Meta виявила проблему безпеки у вересні 2018 року, усунула вразливість та поінформувала правоохоронні органи.

Проте, за даними DPC, Meta не задокументувала порушення у повному обсязі та не надала повну інформацію регуляторам. Це означало, що Meta порушила Регламент ЄС, за що їй було виписано штраф у розмірі 11 млн євро.

Однак основна частина штрафу - 240 млн євро - стосується характеру самого витоку персональних даних, який є "нездатністю включити вимоги щодо захисту даних до проєкту порушеної системи", йдеться в заяві регулятора.

Meta, як очікується, подасть апеляцію на штраф DPC. "Ми негайно займемось усуненням проблеми", - цитує видання представника Meta.

Це вже третій штраф за поточний рік, який виписав DPC за порушення Регламенту ЄС про захист даних. У вересні ірландський регулятор оштрафував Meta на 91 млн євро за ненадійність системи управління паролями. У жовтні оштрафував Linkedin на 310 млн євро за цільову рекламу.