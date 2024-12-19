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Українці вважають, що найбільше розвитку держави шкодить робота в Раді «Слуги народу», - опитування КМІС
12:25 19.12.2024 |
Українці вважають, що діяльність кожної депутатської фракції у Верховній Раді більше перешкоджає розвитку держави, аніж сприяє йому.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать результати опитування КМІС.
Соціологи запитали думку громадян щодо діяльності фракцій у Верховній Раді, чи вона йде на користь України, чи перешкоджає розвитку держави.
"У випадку всіх фракцій більше тих, хто вважає, що ця фракція перешкоджає розвитку держави, ніж тих, хто вважає, що її діяльність йде на користь України. Відносно найкраще респонденти оцінили діяльність фракцій "Європейська солідарність" (36% вважають, що її діяльність іде на користь Україні проти 41%, які вважають, що, навпаки, перешкоджає розвитку) і "Голосу" (29% проти 35%). Далі йде фракція "Батьківщини" (25% проти 47%)", - зазначили там.
У випадку фракції "Слуги народу" 18% вважають, що діяльність фракції йде на користь України, а 65% вважають, що перешкоджає розвитку.
На запитання щодо групи "Платформа за мир і життя" 15% висловили думку, що її діяльність корисна для України, а протилежної думки дотримуються 50%.
"Більше половини респондентів - 55% - позитивно оцінюють діяльність хоча би однієї фракції з переліку. Разом з цим є 16%, які для кожної фракції зазначили, що її діяльність "перешкоджає" розвитку України", - йдеться в дослідженні.
Опитування проводилося 1-9 грудня 2024 року.
Методом телефонних інтерв'ю (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) у всіх регіонах України (підконтрольна Уряду України територія) було опитано 1000 респондентів. Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України, яка контролювалася Урядом України. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України (водночас частина респондентів - це ВПО, які переїхали з окупованих територій), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.
Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% для показників, близьких до 25%, 2,5% - для показників, близьких до 10%, 1,8% - для показників, близьких до 5%.
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