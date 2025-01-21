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Справу Мазепи поставили на паузу: з моменту гучного затримання минув рік
16:37 21.01.2025 |
Державне бюро розслідувань призупинило розслідування справи Ігоря Мазепи у зв'язку зі зверненням за міжнародною правовою допомогою. Про це LIGA.net розповів сам бізнесмен.
"У ДБР [за законом] є два варіанти: закрити мою справу через рік або зібрати докази, що я винний і принести їх до суду для розгляду. Цей рік закінчився в листопаді 2024 року. І навіть у такій редакції закону, який зобов'язує їх зробити одне з двох, вони все одно зробили третє - не принесли жодних доказів до суду. Мою справу не закрили, а просто її призупинили й пояснюють це тим, що нібито вони звернулися за міжнародною правовою допомогою", - сказав він.
На думку Мазепи, ДБР скористалося цим механізмом як "лазівкою", щоб не закривати справу за відсутністю доказів.
Бізнесмен навів свою справу як приклад претензій бізнесу до спроб скасувати "правки Лозового" про обмеження строку досудового розслідування 12 місяцями.
"Зараз якщо правоохоронці вручили бізнесмену підозру і почали агресивно діяти щодо нього, то у них є рік на те, щоб або назбирати доказів і відправити їх в суд, або закрити справу. Це при тому, що базовий строк розслідування - два місяці. Але в разі скасування цих положень, в них буде безмежна кількість часу для того, щоб тримати підприємця на гачку", - сказав він.
Мазепа вважає, що розслідування "не може тривати вічність" і підозрювані мають право розраховувати на визначеність процедури, "а не чекати роками, доки слідство займається своїми справами".
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