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АНАЛІТИКА

Указ Трампа про призупинення міжнародної допомоги не стосується України - РНБО

 

Підписаний президентом США Дональдом Трампом указ про припинення міжнародної допомоги на 90 днів не стосується військової допомоги Україні, повідомив голова Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

"Підписаний президентом США Трампом указ про призупинення міжнародної допомоги на 90 днів не стосується військової допомоги Україні. Це все про інші речі", - написав він у телеграмі.

Як зазначив нардеп Ярослав Железняк, у мережі та ЗМІ активно поширюється інформація про "заморожування Трампом зовнішньої допомоги від США". "Що ж це буде?"

"Коротко: нас це не стосується. Допомогу Конгресу ми вибрали (там тільки частина від президента залишається, але це не має відношення до указу). Нову допомогу не проголосував Конгрес. Все. Не розводьте зраду там, де її немає", - зауважив нардеп.

Як уточнили в Associated Press, підписаний Трампом указ стосується міжнародної допомоги в межах "програм розвитку", яка охоплює діяльність агентств ООН, миротворчі ініціативи, програми підтримки біженців і захисту прав людини. Військова допомога Україні надається за програмами PDA, USAI та FMF, яких указ не торкнувся.

Раніше повідомлялося, що президент Дональд Трамп у перший день після своєї інавгурації підписав указ, який призупиняє всі програми зовнішньої допомоги США на 90 днів, доки не буде проведено аналіз їх відповідності цілям його політики.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

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