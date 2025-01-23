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Порошенко готовий внести заставу за генерала Галушкіна
16:10 22.01.2025 |
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".
"Мене обурив арешт бойового генерала, повного кавалера ордена Богдана Хмельницького Юрія Алімовича Галушкіна, якого добре знаю ще з оборони Києва взимку 2022 року. Це дуже схоже на пошук "стрілочників" замість справедливого покарання тих, хто "прос*ав" підготовку до війни і продовжує розкрадати державний бюджет на військових закупівлях", - наголосив він.
За словами Порошенка, це точно демотивує фронтових командирів.
"Це не додає нам стійкості, а ворог нікуди не подівся. Цими днями отримую численні звернення від військових з проханням допомоги генералу. Тому пропоную внести заставу за Юрія Галушкіна. Так само, як ми витягнули з СІЗО генералів Марченка і Павловського.
Адвокати бригадного генерала Галушкіна можуть звернутися до нашої команди щодо необхідної інформації та процедур. Вкотре закликаю владу припинити атаки на внутрішню єдність і зайнятися зміцненням ЗСУ. Шлях до перемоги важкий, і нам потрібно обʼєднатися, а не призначати винних", - підсумував він.
Докладніше про ситуацію із затриманням військових командирів читайте у матеріалі головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова.
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