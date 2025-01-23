Порошенко готовий внести заставу за генерала Галушкіна

Лідер "Європейської Солідарності" та п'ятий президент Петро Порошенко заявив про готовність внести заставу за екскомандира ОТУ "Харків" Юрія Галушкіна, якого напередодні арештували на 60 діб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Мене обурив арешт бойового генерала, повного кавалера ордена Богдана Хмельницького Юрія Алімовича Галушкіна, якого добре знаю ще з оборони Києва взимку 2022 року. Це дуже схоже на пошук "стрілочників" замість справедливого покарання тих, хто "прос*ав" підготовку до війни і продовжує розкрадати державний бюджет на військових закупівлях", - наголосив він.

За словами Порошенка, це точно демотивує фронтових командирів.

"Це не додає нам стійкості, а ворог нікуди не подівся. Цими днями отримую численні звернення від військових з проханням допомоги генералу. Тому пропоную внести заставу за Юрія Галушкіна. Так само, як ми витягнули з СІЗО генералів Марченка і Павловського.

Адвокати бригадного генерала Галушкіна можуть звернутися до нашої команди щодо необхідної інформації та процедур. Вкотре закликаю владу припинити атаки на внутрішню єдність і зайнятися зміцненням ЗСУ. Шлях до перемоги важкий, і нам потрібно обʼєднатися, а не призначати винних", - підсумував він.

Докладніше про ситуацію із затриманням військових командирів читайте у матеріалі головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова.