Будь-які миротворчі сили, розгорнуті в Україні, мають включати війська США - Зеленський

До складу будь-яких миротворчих сил, які можуть бути розгорнуті в Україні, мають входити американські війська, заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю головному редактору Bloomberg News Джону Міклтвейту.

Президент зазначив, що у європейських союзників недостатньо солдатів, щоб стати реальним стримувальним чинником для Володимира Путіна, а будь-яке інше рішення може викликати розкол у НАТО. Зазначено, що у вівторок Зеленський відкинув ідею про те, що військової підтримки європейських союзників буде достатньо.

"Цього не може бути без Сполучених Штатів... Навіть якщо деякі європейські друзі думають, що це можливо, ні, цього не може бути. Ніхто не ризикуватиме без Сполучених Штатів", - сказав Зеленський у середу агентству Bloomberg на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.